Pubblicato l’Avviso dell’Ambito N30 per l’istituzione di un albo per enti del Terzo Settore erogatori di servizi di assistenza domiciliare per soggetti non autosufficienti positivi al Covid-19.

Tali enti garantiranno ai cittadini:

– prestazioni socio-assistenziali al domicilio a pazienti non autosufficienti affetti da COVID 19 che non necessitano di ricovero ospedaliero attraverso l’impiego di personale qualificato;

– l’impiego di personale appositamente formato in merito al Protocollo clinico e terapeutico nel trattamento dei pazienti positivi al Covid-19, nonché delle buone pratiche e delle raccomandazioni anti-contagio;







– prestazioni di assistenza domiciliare mediante l’adozione di ogni misura prevista dalla vigente normativa in materia di prevenzione del contagio, utilizzo e impiego di dispositivi di protezione individuale anche in riferimento a eventuali circolari attuative emanate a livello ministeriale, regionale e sanitario in materia;

– l’integrazione della propria rete dei servizi socio-assistenziali esistenti, con un servizio specifico ed idoneo volto a contenere la situazione generata dall’epidemia da Covid-19 in atto;

– la riduzione dell’isolamento sociale e psicologico delle persone affette da Covid-19, anche mediante sorveglianza telefonica;

– la prevenzione della diffusione del contagio attraverso una giusta informazione rispetto alle norme da osservare;

– il monitoraggio e la presa in carico delle persone non autosufficienti affette da Covid-19 e dei loro nuclei familiari.







La richiesta di accesso al servizio di assistenza domiciliare per pazienti Covid positivi, potrà essere effettuata dal diretto interessato, da un componente del nucleo familiare, dal tutore o da uno dei componenti della rete informale, dal medico di base, anche attraverso il numero dedicato. Saranno i cittadini a scegliere autonomamente l’ente accreditato da cui ricevere il servizio che sarà erogato con l’utilizzo dei voucher.

L’attuazione del servizio avverrà sotto il controllo degli uffici dell’Ambito N30. E’ possibile consultare l’Avviso e scaricare il modello di domanda dal portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.

«Si tratta di un’iniziativa molto importante – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. I Comuni dell’Ambito N30 sono interessati da un numero sempre maggiori di soggetti positivi al Covid-19 che si trovano in isolamento presso il proprio domicilio. Tale servizio ridurrà la condizione di isolamento psicologico e sociale, ancora più gravi per coloro che non hanno una rete di protezione familiare che ne garantisca l’assistenza e la tutela in una condizione di estrema fragilità quale quella che si riscontra, soprattutto per i soggetti non autosufficienti, in seguito alla positività al Coronavirus».