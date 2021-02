Il sig. L.C. vive in un immobile comunale in Via Alfieri a Volla. Da mesi sollecita un intervento nel suo immobile, all’ultimo piano, che a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico sta letteralmente “marcendo”.

Alcuni giorni fa, a causa delle muffe presenti nell’appartamento, è stato costretto anche ad un ricovero ospedaliero.





A denunciare la vicenda è il Consigliere comunale Andrea Viscovo che ci va giù duro: “Questa è la situazione in cui versano molti alloggi popolari a Volla e per questo noi avevamo chiesto di stanziare somme in bilancio per i lavori ed invece, la maggioranza bocciò le nostre proposte”.

Quella delle case popolari è solo una delle tante problematiche. “Diversi sono i beni di proprietà comunali al collasso come le scuole, la Tensostruttura di Via Carducci e sicuramente le case popolari. Sappiamo anche – conclude Viscovo – che è difficile risolvere tutte queste problematiche, ma il dramma è l’assenza totale l’amministrazione. Le persone lamentano la totale noncuranza di chi amministra. Per questo posso dire con certezza che purtroppo la Di Marzo & Co. ha trasformato ‘un paese in difficoltà‘ in ‘un paese degradato‘ in appena tre anni”.





Nel tardo pomeriggio poi la misura è stata colma e prima di pubblicare il nostro articolo è stata proprio la figlia del signore che vive nell’appartamento comunale, attaccando, per la situazione che abbiamo descritto, l’amministrazione vollese sottolineando “Vergognatevi”.