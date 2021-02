In Campania ritorna a 8,29% il tasso di positività, ma il trend è in salita. Sono 919 i positivi e 38 i decessi

Ritornano nell’alveo della normalità dei dati delle ultime settimane il dato dei contagi in Campania oggi. Dopo il picco preoccupante, ma chiaramente anomalo e provocato certamente di pochi tamponi effettuati nella giornata festiva precedente.

Ieri sono stati comunque pochi i tamponi processati nella giornata di lunedì, sono infatti 11.073 (di cui 587 antigenici).







A risultare positivi e riportati nel bollettino odierno 919 persone colpite dal virus, di essi 21 casi identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici risultano essere 891, mentre 7 sono i sintomatici. Come sempre questi ultimi dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

La curva dei contagi ritorna quindi a un Tasso di positività che si ferma a 8,29% ben distante dal picco delle 24 ore precedenti del 11,80%.

Il trend dei contagi che procedeva verso un lieve calo in base settimanale da qualche giorno sembra essere cambiato. Guardando il grafico pubblicato in basso la curva sarebbe effettivamente nuovamente in lievissima salita. L’oscillazione continua di giorno in giorno, ma i picchi di massimo calo sono sempre un pochino più alti, passando da un rapporto tra i tamponi e i positivi riscontrati del 6,68% del 19 gennaio, all’odierna percentuale di 8,29%.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Sabato 23 gennaio – 6.59% – 1.069 contagiati

Domenica 24 gennaio – 8,99% – 754 contagiati

Lunedì 25 gennaio – 8,53% – 976 contagiati

Martedì 26 gennaio – 7,39% – 1.178 contagiati

Mercoledì 27 gennaio – 8,15% – 1.313 contagiati

Giovedì 28 gennaio – 8,17% – 1.175 contagiati

Venerdì 29 gennaio – 7,87% – 1.366 contagiati

Sabato 30 gennaio – 8,19% – 1.401 contagiati

Domenica 31 gennaio –11,80% – 994 contagiati

Lunedì 1 febbraio – 8,29% – 919 contagiati





Negli ospedali campani nell’ultimo giorno è stata registrata una ulteriormente risalita della domanda di assistenza ospedaliera. La disponibilità per i ricoveri ordinari Covid è ad oggi di 1.680 posti letto. Nelle terapie intensive aumentano i ricoveri e calano di sei unità, e sono a 550 i posti letto disponibili.

La percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, torna a causa dei nuovi degenti ed oggi è al 15.70%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 224.098 (di cui 1.443 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.451.711 (di cui 27.446 antigenici)​.

Oggi i guariti registrati nel report quotidiano sono 1.355 con i quali giungono a 158.436 pazienti campani che hanno superato la malattia.

Sono nuovamente tanti i decessi in Campania: 38. Di questi 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​. Con le vittime odierne giungono a 3.803 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.333 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.480, rispetto a ieri sono 43 in più. Salgono a 103 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 6 in più di ieri.

Il numero delle persone attualmente positive oggi scende di 474 unità e risulta essere di 61.859. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 60.276, con 523 persone in meno.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 136.127 (+590)

– Provincia di Salerno : 32.019 (+177)

– Provincia di Avellino : 10.138 (+38)

– Provincia di Caserta : 39.180 (+119)

– Provincia di Benevento : 5.823 (+30) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 9.660 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 499 vittime. Ieri i test positivi erano stati 7.925, i morti 329.

Sono stati 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati ieri in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi pari al 3,9%, in calo dell’1,7% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 158. I ricoverati con sintomi sono invece 20.317, quindi 57 in più di ieri.