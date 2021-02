Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale amalfitana nel Comune di Amalfi, bloccata la statale al chilometro 23,700, all’ altezza del tunnel Matteo Camera, proprio all’ingresso della perla della costiera: evacuate tre persone bloccate in casa dai detriti, squadre dei Vigili del Fuoco in azione per escludere presenza eventuali persone coinvolte. Costiera isolata.







L’insistente maltempo che si è riversato sulla Campania negli ultimi giorni ha colpito duramente Amalfi. Questa mattina, alle 9.40, il costone roccioso sottostante il rione di Vagliendola, ad Amalfi ha ceduto di colpo, un forte boato e tanta paura e in qualche secondo la frana ha investito la strada e il sottostante Lungomare di Cavalieri in località La Marinella, investendo e bloccando l’imbocco del tunnel.

Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime ma al momento non è neanche possibile escluderlo.





La frana si è staccata dal costone roccioso che fiancheggia la statale, ha invaso completamente la strada ed ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare di Amalfi.

“Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime – dice il sindaco – si procederà di sicuro all’evacuazione di alcune case”.

“Il Governo intervenga con prontezza, la Costiera non resti isolata”

“Dopo l’ennesimo cedimento verificatosi, questa mattina, ad Amalfi, auspico che il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli intervenga con prontezza per favorire, attraverso gli Enti competenti, la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti a tutela della pubblica incolumità”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.





“Il Governo – ha aggiunto Cirielli – seppur in carica per affari correnti, non può restare a guardare, ma deve agire con urgenza per garantire la sicurezza degli abitanti e dei frequentatori e della Costiera Amalfitana. Questa situazione, inoltre, rischia di aggravare anche la già difficile situazione economica delle attività ricettive, turistiche e di ristorazione. Lo Stato, dunque, faccia la sua parte ed eviti che la Costiera resti isolata. Oggi è il tempo del lavoro per la viabilità e la messa in sicurezza del territorio; verrà il tempo, invece, per accertare le gravi responsabilità ben divise tra Regione e Comune, per le quali presenterò un’interrogazione parlamentare” conclude Cirielli.

Al momento anche Amalfi risulta spaccata in due: da diverse frazioni si può raggiungere il centro storico solo attraverso scalinate e mulattiere di montagna.