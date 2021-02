È tempo di semifinali di Coppa Italia. Il Napoli se la vede con l’Atalanta nella doppia sfida: andata domani al Maradona, ritorno la prossima settimana a Bergamo. La vincente di questo confronto sfiderà in finale la squadra che uscirà trionfatrice dallo scontro tra Juventus e Inter, per adesso comanda la Juve con la vittoria al San Siro.

Quella di domani sarà la prima partita di un febbraio pienissimo per il Napoli. Oltre alle due gare di Coppa Italia con i nerazzurri, il calendario propone quattro turni di campionato, tra cui i match con la Juventus e con la stessa Atalanta, e l’andata e il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Un mese di fuoco per Gattuso e i suoi.





A proposito del tecnico, continuano a far discutere le sue parole nel post partita della vittoria sul Parma. Gattuso, oltre a prendersela con alcuni giornalisti locali, si è scagliato contro il presidente De Laurentiis, reo di aver avuto contatti con altri allenatori. Con la scadenza del contratto che lega il mister calabrese alla società datata giugno 2021, c’è da vedere se gli augurabili risultati positivi delle prossime partite faranno in modo di mettere definitivamente nero su bianco il prolungamento del contratto o se si proseguirà senza Gattuso nella prossima stagione.

Al Maradona sarà riproposto il 4-3-3 utilizzato negli ultimi due impegni e affrontando una formazione come l’Atalanta che tenta sempre di giocare gli uno contro uno si potrebbero trovare gli spazi per attaccare con maggiore fluidità rispetto a quanto successo con il Parma. Sul fronte opposto ovviamente si potrà rischiare di più in difesa, date le forze messe in campo dagli orobici: il Napoli dovrà quindi ripetere la gara accorta nella propria metà campo vista domenica.





Venendo agli uomini da schierare, Gattuso opterà per i titolare, non mettendo in atto il turnover come invece ha fatto nei turni precedenti di coppa. Tra i pali avremo Ospina, la retroguardia sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. I tre di centrocampo saranno Zielinski, Demme e Bakayoko (occhio però a Elmas, molto in forma ultimamente, che insidia il francese), mentre Insigne, Lozano e Petagna formeranno il tridente d’attacco.

Gasperini ritrova Romero, dopo che è stata accertata la falsa positività al Covid, che torna al centro della difesa insieme a Toloi e Djimsiti. Ancora assente l’infortunato Hateboer, sostituito da Maehle. In avanti probabile l’utilizzo di Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata, ma non è da escludere un’alternanza tra gli attaccanti, con Muriel e Malinovskyi pronti.







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Salvatore Emmanuele Palumbo