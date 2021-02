Così come sollecitato dall’Amministrazione comunale, a partire dalla prossima settimana, la Sma Campania avvierà una manutenzione straordinaria alle alberature presenti su via via Ripuaria. Un intervento che sarà suddiviso in due fasi: la prima riguarderà l’argine fluviale corrente lungo il tratto stradale di via Ripuaria compreso tra le intersezioni con via Molinelle e via Messigno, mentre la seconda quello incluso tra via Messigno e via Casone.







I lavori – che prenderanno il via lunedì 8 febbraio – dureranno presumibilmente 20 giorni lavorativi e verranno effettuati in un orario compreso tra le 09.00 e le 15.00. A tale scopo verrà realizzato un cantiere mobile sulla sede stradale di via Ripuaria. Per ragioni di sicurezza, sarà dunque indispensabile precludere alla circolazione veicolare l’intero tratto stradale, consentendo il transito ai soli residenti sulla carreggiata a monte e a valle del cantiere mobile.







:

– chiusura al traffico del tratto stradale di Via Ripuaria, compreso tra le intersezioni con via Molinelle e Via Messigno;

– divieto di circolazione lungo il predetto tratto stradale a tutti i veicoli, eccetto i residenti

– sbarramenti con preavvisi del divieto di circolazione alle intersezioni di Via Ripuaria con Via Molinelle e via Messigno ;

– direzioni consentite verso via Astolelle per i veicoli provenienti da Scafati e verso via Messigno, via Casone o via Morese per quelli provenienti da Castellammare di Stabia;

– Divieto di Transito agli autocarri durante i lavori, da apporre (come d’intesa con il comune di Scafati) alla intersezione di via Bonifica con via Astolelle ;

:

– chiusura al traffico del tratto stradale di Via Ripuaria, compreso tra le intersezioni con via Messigno e via A. Morese ;

– divieto di circolazione lungo il predetto tratto stradale a tutti i veicoli, eccetto i residenti;

– sbarramenti con preavvisi del divieto di circolazione alle intersezioni di Via Ripuaria con via Messigno e via A. Morese;

– direzioni consentite agli sbarramenti verso via Messigno e Via A. Morese / via Casone ;

– Divieto di Transito agli Autocarri durante i lavori da apporre alle intersezioni di via Ripuaria con via Astolelle e via A. Morese;