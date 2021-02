Tra i nuovi contagiati ci sono otto piccoli tra i 3 ed i 7 anni ed undici ragazzi tra i 10 ed i 17 anni. Sono stati lavorati complessivamente 247 tamponi. Monitorata costantemente la situazione e già nelle prossime ore verrà convocato nuovamente il tavolo permanente con le scuole che sono state insediate nei giorni scorsi. Per quanto riguarda proprio il mondo della scuola, stanno pervenendo segnalazioni di comportamenti da parte di alcuni genitori che, se confermati, sarebbero al limite dell’assurdo e per cui potrebbero anche scattare denunce penali. Non è possibile accompagnare i bambini a scuola nonostante sintomi sospetti, contatti con sospetti o addirittura in attesa dell’esito del tampone dei piccoli o dei familiari.

Tali comportamenti mettono a rischio la sicurezza di tutti e mandano in tilt protocolli ben strutturati come quelli scolastici. La tutela della salute dev’essere la priorità sempre e, per colpa di alcuni soliti imbecilli, potrebbe essere necessaria la valutazione di nuove misure restrittive. Un appello dal sindaco Cimmino anche ai ragazzi ed agli adolescenti: “pensate ai genitori e ai nonni, potreste mandarli in ospedale con un respiratore, nella migliore delle ipotesi, solo perché avete abbassato la mascherina insieme ai vostri amici. Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno profuso in città grandi come Castellammare per i controlli anti-Covid, ma i cittadini devono fare la propria parte. Evitare assembramenti, evitare stupidaggini, evitare ancora lockdown e serrande abbassate”.