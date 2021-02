I casi covid-like sono “del tutto simili a Covid ma senza che il virus emerga dal tampone, talvolta lo scoviamo solo nel liquido del lavaggio bronco-alveolare”, lo diceva pochi mesi fa Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118, che ricordava come le segnalazioni arrivassero da tutta l’Italia, ma lo troviamo spiegato in maniera dettagliata anche nello studio scientifico “COVID-19 and COVID-like Patients: A Brief Analysis and Findings of Two Deceased Cases”.





Prima di passare allo studio ricordiamo cosa affermava il presidente della Sis – Societa italiana sistema 118 già nel mese di maggio (2020). Parliamo sempre di Covid e di pazienti che erano risultati negativi al tampone, ma poi dopo una TAC si ritrovavano avere polmoniti interstiziali in corso e simili a quelle dei pazienti Covid.

Dunque si era riscontrata un’elevata percentuale di “possibili falsi negativi in soggetti oligosintomatici o francamente sintomatici”, il presidente Sis 118 parlava di una “percentuale del 50%” e spiegava che attraverso “l’esame broncoscopico” si poteva “contribuire in modo determinante a chiarire, anche precocemente”.

Balzanelli illustrava all'Adkronos di aver visto "sempre meno pazienti positivi", ma che invece "questi casi simil-Covid" erano aumentati, oltreché "tutti uguali". Arrivò a dire che si trattava si pazienti che "dal punto di vista clinico" sono identici ai casi Covid, ma anche che il virus andava cercato dunque "più in profondità, trovandolo talvolta nel liquido del lavaggio broncoalveolare".





Questa cosa la riscontriamo anche nello studio che stiamo andando a descrivere, infatti gli scienziati scrivono che se il virus si sposta verso il basso e si é "insediato nei polmoni", questo genera "risultati negativi con il tampone".

Pazienti COVID-19 e COVID-simili: una breve analisi e risultati di due casi deceduti

I ricercatori affermano che entrambe le forme, COVID-19 e COVID-like, "sono principalmente respiratorie con coinvolgimento multiorgano ed entrambe hanno rivelato periodi di incubazione comparabili, spesso con un inizio rapido e un decadimento inaspettato".





Viene specificato che sono stati trovati molti casi con sintomatologia COVID-19 simile nonostante questi siano “risultati negativi da tampone nasale-faringeo” eseguito con RT-PCR (la reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa). Questi pazienti, dunque chiamati COVID-like, hanno mostrato “segni clinici analoghi con emogasanalisi arteriosa, emocromo cellulare e parametri di laboratorio simili e stesse opacità a vetro smerigliato con tomografia computerizzata (TC)”, ma erano molto simili anche sintomi come “tosse, febbre e difficoltà respiratorie”.

All’interno dell’articolo gli studiosi descrivono due casi: “due maschi deceduti, uno confermato COVID-19 (RT-PCR ma non TC) e il secondo simile a COVID (negativo per RT-PCR ma positivo per TC con opacità del vetro smerigliato) le cui condizioni, i modelli di malattia e l’analisi erano molto simili”.

Nello studio si conclude che “é obbligatoria un’indagine migliore, in cui le procedure di RT-PCR e TC sono completate da dati provenienti da analisi di laboratorio più dettagliate, analisi ABG, BALF e una valutazione clinica più approfondita“.

