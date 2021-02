La Juve Stabia espugna lo stadio di Francavilla Fontana

Juve Stabia corsara in terra pugliese con il classico “veleno nella coda” dello scorpione: infatti, i gialloblù di mister Padalino espugnano la stadio di Francavilla Fontana grazie ad un gol al 42’ della ripresa di Orlando, match winner e migliore in campo, quando la Virtus Francavilla pensava di aver portato il pari in porto.





La vittoria per 1-0 per la Juve Stabia (la seconda in trasferta in questa stagione dopo quella contro la Vibonese sempre per 1-0) é veramente meritata a fronte di un secondo tempo condotto da dominante sui locali. Il loro portiere Costa ha infatti sventato varie palle gol dei gialloblù.

La Virtus Francavilla, che veniva da tre vittorie di

fila, ha pagato dazio: a inizio partita ha creato qualche grattacapo ai campani ma poi nella ripresa c’é stata una supremazia netta della Juve Stabia.





Questa é la prima vittoria della Juve Stabia in stagione contro una squadra che la precede in classifica. Ora la Juve Stabia é all’ottavo posto a 30 punti in zona play off, dopo aver superato Virtus Francavilla, Turris e Palermo.

Sabato prossimo alle 17.30 le vespe se la vedranno al Menti contro l’Avellino, ora terzo a 41 punti, in un derby che promette scintille.









Le formazioni

La Virtus Francavilla applica il 3-5-2, ormai marchio di fabbrica di mister Trocini, con Ciccone e Vazquez frombolieri d’attacco.

La Juve Stabia opta per il 3-4-3 con Orlando e Borrelli a supporto di Marotta. Out Cernigoi, Ripa, Lia e Fioravanti. Mastalli e Garattoni partono dalla panchina.

La partita

La Virtus Francavilla parte a spron battuto con una doppio tentativo di Vazquez al 2’ e al 6’, con Russo che sbroglia bene la situazione con due belle parate.

Risponde la Juve Stabia al 13’ con un insidioso tiro di Esposito dalla distanza con Costa che riesce a parare in volo plastico, dopo che la traiettoria si abbassa all’improvviso.

La Juve Stabia prende campo, al 20’ Marotta viene atterrato sui venti metri: gran punizione dell’attaccante stabiese e il portiere Costa devia il pallone che va ad incocciare la traversa.





Il match e’ aperto, la Virtus spinge sulle fasce, specie sulla

destra, con Tchetchoua. Non demorde la Juve Juve Stabia che cerca di sfruttare gli spazi in contropiede sull’asse Scaccabarozzi-Rizzo.

La Juve Stabia cerca di spingere sulla destra con Orlando, bravo a dare fastidio in quella zona di campo. E’ proprio Orlando al 37’ da quella posizione confeziona un assist per l’accorrente Scaccabarozzi che però non riesce a piazzare il colpo risolutore in area pugliese.

I pugliesi cercano di rendersi pericolosi con le folate di Nunzella e Vazquez molto attivi, con la Juve Stabia che tiene bene in retroguardia. Il primo tempo si chiude cosi’ in partita’ sullo 0-0.

Ad inizio ripresa la Juve Stabia prova a pungere: al 6’ bella discesa sulla di destra che arriva in area, il suo tiro non é però potente e viene neutralizzato a terra dal portiere Costa.

Al 12’, sempre da destra, ci prova Marotta: il diagonale d’esterno dell’attaccante si spegne di un niente a lato alla destra di Costa.







La Juve Stabia resta in zona d’attacco e al 18’ ci prova dalla distanza da Berardocco con Costa che fa buona guardia. Al 26’ é Marotta che arriva in area sulla destra, la sua conclusione e insidiosa e il portiere Costa evita la

capitolazione della propria porta con un parata decisiva. Nel finale al 42’ passa la Juve Stabia: e’ Orlando a siglare la rete di testa in torsione su cross dalla destra di Garattoni.

Nel recupero assalto arrembante della Virtus: al 47’ gran tiro di Maiorino dalla distanza e Russo sventa. La Juve Stabia gestisce bene la situazione ed esce

vincitrice dallo stadio pugliese.







Tabellino

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa 6; Delvino 5.5 Pambianchi 5.5 Caporale 5.5; Di Cosmo 5.5 Castorani 5.5 (22’ st Carella 5.5) Zenuni 5.5 Tchetchoua 6 (22’ st Franco 5.5) Nunzella 6; Ciccone 6 (21’ st Maiorino 6) Vasquez 6.5 (35’ st Adorante sv). All.: Trocini 5.5.

Juve Stabia (3-4-3): Russo 6.5; Mule’ 6.5 Troest 6.5 Esposito 6.5; Scaccabarozzi 6 (27’ st Garattoni 6.5) Vallocchia 6 (23’ st Mastalli 6) Berardocco 6 (38’ st Bovo sv) Rizzo 6 (37’ st Caldore sv); Orlando 8 Marotta 6 Borrelli 6 (22’ st Fantacci 6) . All.: Padalino 7.

Arbitro: Turrini di Firenze 6. Guardalinee: Zanellati-Boggiani. Quarto ufficiale: Gregoris di Pescara. Marcatori: 42’ st Orlando (JS). Ammoniti: Rizzo (JS), Di Cosmo (VF), Castorani (VF). Note: partita a porte chiuse. Angoli 3-6. Recupero: 0’ pt- 4’ st.

Domenico Ferraro