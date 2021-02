Oggi il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri ha pubblicato sulla sua pagina social un report della situazione covid nella città: “In quest’ ultimo weekend abbiamo registrato un aumento cospicuo dei casi – afferma il sindaco Ranieri – bisogna nuovamente rimboccarsi le maniche ed affrontare con forza questa nuova fase”

Dopo aver visionato i report degli istituti, il sindaco ha comunicato che procederà con un’ordinanza sindacale, che firmerà nel primo pomeriggio, alla chiusura della Scuola Media Giusti fino a lunedì 15 febbraio compreso, dove al momento si registrano circa 10 positivi tra alunni e docenti.







Attualmente i positivi sono 87 in città, rispetto ai 70 registrati nella giornata di sabato: “Non possiamo lamentarci delle scuole quando tra le strade ed in dispregio a qualsiasi norma incontriamo centinaia di ragazzi – conclude il Sindaco – Interesserò le forze dell’ordine per un controllo assiduo”.