In settimana Salvatore Aronica, in seguito agli ultimi deludenti risultati, è stato defenestrato dall’incarico di allenatore del Savoia ed al suo posto è stato chiamato Mauro Chianese, allenatore con notevoli esperienze in squadre di grido, dove ha raccolto anche buoni risultati, valutando anche alcuni giovani che ora militano in serie A e B.

Ovviamente non ci si aspettava che in pochissimi giorni, con un solo allenamento fatto con la nuova squadra, tutto cambiasse. E tutto non è cambiato, questo Savoia non riesce a vincere, anzi in verità oggi è riuscito a non perdere con l’ultima in classifica. Il Nola, infatti da quando ha cambiato tecnico, mettendo sulla panchina la Volpe Campana, ha inanellato 5 risultati positivi e se qualcuno deve recriminare oggi sono solo i paolini.







Un Savoia, stranamente pauroso fa il suo primo tiro in porta al 24° del secondo tempo, ma non va in rete. S’era visto prima il Nola che ha costretto Manzo a togliere sulla linea il pallone che aveva superato Esposito, poi si rivedono i bianconeri, all’inizio del secondo tempo, fallire il goal a pochi metri dalla porta. Il Solito refrain di questi ultimi tempi, ovvero quello di finire in dieci, s’è verificato anche oggi e ciò che meraviglia è che a perdere la calma è stato il capitano Ciro Poziello che in genere mantiene sempre il suo aplomb.





Alla fine negli spogliatoi è venuto il Direttore Giovanni Rais che si è fatto portavoce della delusione della proprietà ed ha annunciato che c’è qualcosa che blocca i bianchi (oggi in orange) ed in conseguenza di questo status quo, ha annunciato che chi non se la sente di giocare al massimo, sarà messo sul mercato. La dichiarazione di Chianese è stata abbastanza pacata, non si aspettava una rivoluzione pesante, ma a suo dire la squadra presenta ottime possibilità per rispettare gli impegni.

Si, allaje raggione tu ma si nun vincimm comm saglimm? Per favore fa il bravo e vediamo cosa succede ma stiamo calmi e sereni.

Ernesto Limito