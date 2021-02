E si ripete ancora una volta l’aumento innaturale del lunedì. Pochi i tamponi processati e percentuale che schizza in alto. Il totale dei test effettuati in Campania, domenica 7 febbraio, sono stati 9.555. Quelli antigenici risultano essere 553.

Di questi, sono risultati positivi 1.161 dai tamponi molecolari e 28 da quelli antigenici per un totale di 1.189 nuovi positivi.

Gli asintomatici risultano essere 1.106, mentre, oggi nuovamente atre cifre, 55 sono i positivi sintomatici. Come sempre questi ultimi dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.









Il tasso di positività, come dicevamo, schizza nuovamente in alto con un valore che sicuramente, come lunedì scorso, anomalo e condizionato dal numero esiguo di tamponi lavorati. Il rapporto, tra i tamponi esaminati e i positivi riscontrati, è oggi arrivata al 12,44%, mentre ieri si era fermato all’8,89%. Il tasso di positività, escludendo i tamponi antigenici, che non sono proprio affidabili come i molecolari, che fino ad alcune settimane fa non venivano conteggiati, sarebbe oggi al 12.89%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Venerdì 29 gennaio – 7,87% – 1.366 contagiati

Sabato 30 gennaio – 8,19% – 1.401 contagiati

Domenica 31 gennaio –11,80% – 994 contagiati

Lunedì 1 febbraio – 8,29% – 919 contagiati

Martedì 2 febbraio – 7,92% – 1.539 contagiati

Mercoledì 3 febbraio – 8,33% – 1.544 contagiati

Giovedì 4 febbraio – 9,84% – 1.665 contagiati

Venerdì 5 febbraio – 8% – 1.546 contagiati

Sabato 6 febbraio – 8,89% – 1.741 contagiati

Domenica 7 febbraio –12,44% – 1.189 contagiati







Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 233.322 (di cui 2.172 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.555.030 (di cui 43.726 antigenici)​​.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 940 con i quali giungono a 163.710 pazienti campani che hanno superato la malattia.

Sono 13 i decessi di oggi, 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.904 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.439 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.542, rispetto a ieri 42 in più. Sono 110 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 5 in meno di ieri e con 9 ingressi nelle 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi sale di 236 unità e risulta essere di 65.708, sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 64.056, con 189 persone in più.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 141.022 (+775)

– Provincia di Salerno : 34.033 (+236)

– Provincia di Avellino : 10.488 (+31)

– Provincia di Caserta : 40.219 (+102)

– Provincia di Benevento : 6.188 (+63) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.641 Le vittime sono 307, a fronte delle 270 di ieri.

Sono 144.270 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 206.789, c’è quindi l’usuale forte calo della domenica), con un tasso di positività del 5,5% (ieri era stato del 5,6%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19 sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.