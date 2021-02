Si riferisce al 7 febbraio l’ultimo bollettino sull’andamento territoriale dei contagi da Covid-19 del Centro Operativo Comunale. Allo stato attuale si registrano in città 186 positivi con ben 15 contagiati in più rispetto al bollettino di quattro giorni fa. La leggera risalita dell’indice RT, desta non poche preoccupazioni per quello che sarà l’andamento della curva epidemiologica nelle prossime settimane, soprattutto a causa della maggiore libertà di spostamento per i cittadini pomiglianesi, non tutti ligi al rispetto delle norme di contenimento.





La Campania resta anche questa settimana in zona gialla, anche a Pomigliano come in tutta la regione, si sono verificati numerosi affollamenti in strada e non pochi assembramenti presso bar, ristoranti, parchi e piazze cittadine.

Il sindaco Gianluca Del Mastro ha rilasciato delle dichiarazioni social ai cittadini invitandoli al buonsenso e al rispetto delle regole. “Complici le condizioni meteo favorevoli, ho riscontrato un notevole afflusso di persone nei parchi e nelle piazze. È chiaro che tutti abbiamo bisogno di uscire, di riappropriarci del nostro tempo e della socialità che ci è stata letteralmente rubata dal Covid, ma dobbiamo essere altrettanto consapevoli di non essere assolutamente fuori pericolo”.





Il vicesindaco Eduardo Riccio (nella foto) si dice preoccupato per la situazione di disordine che si è verificata a Pomigliano nel week end, dove numerosi assembramenti si sono creati nelle zone centrali, molte persone si sono riunite senza indossare dispositivi di sicurezza e senza alcun rispetto per le regole di distanziamento. La sua dichiarazione dalla pagina social è stata inequivocabile e preannuncia nei prossimi week end provvedimenti più duri e maggiori controlli dei caschi bianchi per evitare che si ripresenti una situazione di pericolo come quella del fine settimana passato. “Le nostre forze dell’ordine sono presenti e vigili su tutto il territorio, ma è fondamentale che ciascuno di noi non perda di vista la serietà con cui rispettare le regole di distanziamento e non dimentichi che l’utilizzo di mascherine è fondamentale per evitare il contagio, suggerisco tra l’altro di limitare le proprie uscite e di rispettare gli orari del coprifuoco, non è ancora il tempo del liberi tutti”.