Otto nuovi appuntamenti, a Sorrento, per sottoporsi allo screening gratuito promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e grazie alla donazione di test antigenici da parte della Msc Foundation.

Le persone interessate dovranno effettuare una prenotazione obbligatoria attraverso il numero verde 800814853 o tramite una mail a info@bourellyhs.com prendendo appuntamento presso i presidi più vicini alla propria abitazione.







Quattro le giornate previste: da giovedì 11 febbraio a domenica 14 febbraio. Due le fasce orarie disponibili: una mattutina ed una pomeridiana.

Si parte giovedì 11 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.30 nella piazzetta di Casarlano, e al parcheggio Achille Lauro dalle ore 14.30 alle 20.30.

Si prosegue venerdì 12 a Priora, presso la chiesa di Santa Maria del Toro, dalle ore 8.30 alle 13.30, e al parcheggio Achille Lauro dalle ore 14.30 alle 20.30.

Sabato 13 appuntamento a Marina Grande, dalle ore 8.30 alle 13.30, e al parcheggio Achille Lauro dalle ore 14.30 alle 20.30.







Ultima data utile, domenica 14 febbraio, al Capo di Sorrento, presso il parcheggio Naldi, dalle ore 8.30 alle 13.30, e al parcheggio Achille Lauro dalle ore 14.30 alle 20.30.

“Anche per questa settimana prosegue la campagna di screening, attraverso tamponi rapidi antigenici completamente gratuiti – commenta il sindaco, Massimo Coppola – Per evitare file e assembramenti, è necessario razionalizzare le prenotazioni: per questo chiediamo di fissare un appuntamento presso i presidi più vicini alla propria abitazione. La prevenzione resta un elemento imprescindibile per spezzare la catena di contagi e prevenire nuovi focolai”.