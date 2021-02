Parteciperà ai campionati mondiali per pizzaioli, in programma a Parma ad aprile, con la sua nuova creazione dedicata alla memoria di suo nonno paterno Carlo, venuto a mancare da poco. Una pizza gourmet che Giuseppe Villani, 24enne agerolese trasferitosi al Nord ad Iseo, farcirà con l’utilizzo di ingredienti legati al territorio dei monti Lattari, legati alla sua infanzia, in un contrasto dolce – salato delicatamente bilanciato.







Tra gli ingredienti presenti ai campionati mondiali ci sarà spazio ovviamente per il fior di latte di Agerola, insieme alle polpettine di salsiccia fresca, funghi porcini, pesto di basilico e una biodiversità campana unica nel suo genere come la marmellata di pera pennata agerolese. “Il mio obiettivo – afferma Villani – è quello di far conoscere in tutto il mondo il valore della tradizione agerolese nei suoi piatti, a testimonianza di un legame indissolubile con i prodotti del mio territorio”.

Giuseppe Villani vanta già una serie considerevole di titoli, tra cui i più recenti: 1° classificato campionato toscano, cat. Pizza Gourmet, Pistoia – 2020; 1° classificato campionato mondiale della pizza, Parma – 2019 ; 3° classificato campionato europeo – pizza senza frontiere, Londra – 2019.