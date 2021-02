Lunedì 8 febbraio è stata costituita la Società Sportiva Dilettantistica “Agerola S.R.L” che sostituisce la vecchia Asd Agerola con lo scopo di dare continuità alla lunga e gloriosa tradizione calcistica che ad Agerola ha avuto un ruolo di primo piano nel panorama sportivo. Non più una semplice associazione sportiva, ma una società vera e propria, solida e strutturata, con vision, investimenti e una progettualità per costruire un futuro all’altezza delle aspettative che ci sono in paese. Il nuovo sodalizio nasce con il chiaro intento di riportare in alto le insegne calcistiche del paese in cima ai Lattari proprio nell’anno in cui la Prima Squadra si è nuovamente iscritta, dopo gli anni della militanza tra Prima e Seconda Categoria, al campionato di Promozione, temporaneamente fermo a causa delle restrizioni adottate per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto.

«Per me è un onore essere stato nominato presidente della nuova società» ha detto il neo presidente Nicola Acampora al termine della riunione che ne ha decretato l’elezione a capo del nuovo sodalizio. «Spero di essere all’altezza di questa sfida così impegnativa ed allo stesso tempo entusiasmante. Lavorerò con tutte le mie energie per onorare la prestigiosa tradizione calcistica agerolese. Di sicuro i miei punti di riferimento saranno Alfonso Criscuolo e Antonio Longobardi, figure di valore assoluto il cui contributo è riconosciuto non solo da chi ama il calcio, ma da tutti gli sportivi agerolesi. Ringrazio anche il presidente uscente Matteo Ruocco che da ex calciatore ha dato l’anima per la crescita dell’intero movimento negli anni in cui ha ricoperto la più alta carica societaria». E poi, in questo pantheon immaginario, trova spazio Pasquale Gentile che al calcio e ad Agerola ha dedicato anni di intenso impegno.







La prima squadra, impegnata nel campionato di Promozione rappresenta certamente una delle priorità, ma non l’unica. Grande attenzione verrà destinata al settore giovanile che «sarà centrale nel nostro progetto. Possiamo sfruttare la grande occasione che ci viene fornita dal nuovissimo impianto che a breve verrà inaugurato e che è un vero gioiellino. Una struttura moderna e funzionale che Agerola non aveva mai avuto prima d’ora. Per i più giovani questa dovrà essere l’opportunità di una crescita anche umana oltre che sportiva. I sani valori dello sport rappresentano una garanzia da questo punto di vista. È nostra intenzione creare un movimento che alimenti la prima squadra con innesti di qualità».

Soddisfatta anche la neo Vice Presidente Tania Longobardi, rampolla di una famiglia che al calcio ha dato molto (il nonno Antonio Longobardi è stato uno dei presidenti più amati ndr) che corona così la sua lunga esperienza come dirigente della prima squadra e poi della formazione Juniores «La nascita di questa nuova società è un’ottima notizia per il calcio agerolese. Innanzitutto perchè è una società più solida e strutturata rispetto al passato. E poi perchè c’è tanto entusiasmo. È stato premiato il mio impegno e l’esperienza che ho maturato in questi anni. Ne sono molto orgogliosa e darò il massimo per raggiungere i traguardi ambiziosi che vogliamo raggiungere».