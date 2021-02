Anche a Gragnano scuole chiuse e didattica distanza per tutti fino al 21 febbraio. Scuole di ogni ordine e grado chiuse, proprio come nei comuni viciniori. Lo ha deciso il sindaco Paolo Cimmino che ha preso la drastica decisione in serata.





L’aumento dei contagi e la pressione che stanno subendo gli ospedali non potevano che portare a tale decisione. Al contempo è stata ordinata la sanificazione di due istituti scolastici cittadini, il liceo Don Milano, che ha visto il diffondersi del contagio anche a personale di segreteria, e il primo Circolo Didattico Ungaretti, entrambi in via Quarantola.

Anche a Gragnano si segnala nuovamente presso le farmacie una notevole emergenza ossigeno.