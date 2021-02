Marcio Ganho Jr. sarà ancora un giocatore del Napoli per i prossimi tre anni. Il forte portiere nato a Curitiba nel 1998, è arrivato alla corte del club partenopeo nel 2018, protagonista di due eccellenti campionati, baluardo di una squadra che vuole continuare a vincere per arrivare nella élite del futsal.





Rinnovato l’accordo alla Frontiers Music srl con il presidente Serafino Perugino, felice per quest’altra operazione: “Ha dimostrato di essere un portiere affidabile, dalle grandi qualità. E’ giovane e con margini di miglioramento notevoli, sta facendo un percorso di crescita con noi importantissimo: siamo convinti di questa scelta, anche in prospettiva. Un altro tassello che si aggiunge nel mosaico di quello che vorrà essere il mio Napoli, con una proiezione sul futuro, ma con la concentrazione massima sul presente e sull’obiettivo da perseguire”.





E l’estremo difensore non nasconde la sua gioia: “Sono molto contento di poter difendere i colori del Napoli. Spero di finire questa annata con la migliore forma possibile, raggiungendo il nostro principale traguardo che è vincere il campionato e portare la squadra dove merita. Ringrazio il presidente Serafino Perugino e tutto lo staff: mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Darò sempre tutto per questa maglia”.

La società azzurra ringrazia la B5 per il buon esito della trattativa.