L’abnegazione e gli sforzi profusi quotidianamente al servizio della collettività, con particolare attenzione alle fasce più colpite dall’emergenza Covid-19, da parte dei Consiglieri Comunale di Terzigno Serafino Ambrosio e Angela Miranda e dell’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Caputo hanno consentito all’Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Ranieri la pubblicazione di tre importanti Bandi Pubblici, mediante i quali sarà possibile garantire una forma di sostegno alle famiglie che vivono una situazione di disagio economico e sociale.







I Bandi attivi da oggi sono i seguenti:

Bando “Servizio Civico” che ha come obiettivo primario il reinserimento sociale, mediante assegnazione di un impegno lavorativo ai cittadini, ex detenuti, ex tossicodipendenti e simili, disoccupati, che versano in grave stato di indigenza economica purché siano idonei allo svolgimento di un’attività lavorativa, consentendo l’erogazione agli stessi di un Assegno Economico.

Bando "Voucher per Acquisto Farmaci" che consentirà ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 7.500,00 di poter presentare richiesta per accedere all'utilizzo dei voucher per l'acquisto di farmaci dal valore di euro 10,00 per un ammontare complessivo di euro 150,00 a famiglia.

Bando "Banco Alimentare": con il progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" sarà possibile sostenere ben 150 famiglie indigenti residenti nel Comune di Terzigno e con un ISEE non superiore ad euro 3.000,00, mediante la distribuzione mensile alle stesse di un pacco alimentare contenente generi di prima necessità.







Per conoscere i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso ai benefici dei singoli bandi, è possibile consultare il sito web del Comune di Terzigno ( https://www.comunediterzigno.gov.it oppure fissando un appuntamento con l’ufficio preposto, telefonando al numero 081 338 95 23.

“Sin dal primo momento in cui ho messo piede in Consiglio Comunale – sostiene il consigliere Serafino Ambrosio – mi sono posto come obiettivo primario il rispetto dei diritti di ciascuno nel solco di una tradizione che pone la dignità della persona umana al centro del nostro agire politico. Al cospetto della più grave crisi economica e sanitaria dal Dopoguerra ad oggi, abbiamo il dovere morale di essere in grado di coniugare la solidarietà e la cultura dell’ascolto con l’esigenza di valorizzare la capacità di percepire i bisogni reali, dando risposte concrete a che ne ha bisogno. Lavoreremo senza mai perdere di vista i seguenti obiettivi: rafforzare il senso di Comunità, il rispetto delle diversità, il sostegno a coloro che si ritrovano per qualsiasi motivo esclusi ed emarginati”.







“In questi primi mesi di attività – aggiunge Giuseppe Caputo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Terzigno – pur tra non poche difficoltà imposte da questa emergenza sanitaria, stiamo dimostrando che l’obiettivo dell’azione amministrativa da noi intrapresa è costantemente incentrato sulla parte della società che, in questo delicatissimo momento storico, ha più bisogno di essere sorretta ed integrata e il nostro modo di perseguirlo sarà sempre limpido, intransigente e coraggioso”.