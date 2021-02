Esce lunedì 15 febbraio “SA/SH” (Spiraglio di Periferia/Sony Music Italy), il nuovo singolo di BRACA e LB PRADA, già disponibile in presave. Il brano vede i due artisti originari di Salerno, considerati tra i principali talenti emergenti della scena rap campana, collaborare nuovamente insieme.

Dopo aver mosso i primi passi nella musica nello stesso momento, BRACA e LB PRADA, amici e colleghi da diverso tempo, uniscono nuovamente le proprie forze dando vita a un brano esplosivo, con cui si preparano a fare il salto di qualità e a scuotere il panorama hip hop con una vera promettente hit.







Quello di BRACA e LB PRADA è un brano pieno di energia, caratterizzato da un beat penetrante e da un testo diretto, con cui i due artisti dimostrano la loro versatilità sia a livello di scrittura che a livello sonoro, spaziando dalla trap, al rap alla drill music. “SA/SH” è vera e propria benzina, la stessa che alimenta i motori fiammanti delle moto che corrono sulla strada e da cui il titolo trae ispirazione.

Negli ultimi due anni BRACA e LB PRADA si sono progressivamente affermati come due degli artisti più talentuosi nella nuova scena hip hop campana. Giovani, decisi e sfrontati quanto basta, hanno saputo ritagliarsi un posto nella musica risultando attuali e originali al tempo stesso, forti anche della loro identità partenopea, che riecheggia nelle loro canzoni pur non nascondendo una forte influenza del rap d’oltreoceano.







Lorenzo Braca, in arte BRACA, classe 2000, nasce e cresce a Salerno. Si avvicina al mondo hip-hop grazie ad un brano di Mondo Marcio intitolato “Dentro una scatola”. Si approccia alla scrittura nel 2014, appassionandosi inizialmente alle liriche di Eminem. In un secondo momento assumono notevole importanza le influenze melodiche di YoungBoyNba. L’esplosione della scena trap italiana del 2016 determina in lui la passione per la nuova tendenza. La sua prima pubblicazione risale al maggio 2019 con “Notredame Paris”, brano che gli consente di ritagliarsi un posto nella nuova scena emergente campana e di approcciarsi a numerose esperienze live. Il suo ultimo pack “Toy Boy” dimostra quanto sia un artista versatile sia nei testi che nelle sonorità, che si rifanno alla trap, al soul e al rap.







Luca Benvenuto, in arte LB PRADA, nasce a Salerno il 21 gennaio 2001 e si avvicina al mondo dell’hip hop all’età di 9 anni. Sin da subito è affascinato dal genere, crescendo con le influenze di figure come Fabri Fibra, Marracash e Guè Pequeno in Italia e di Asap Rocky oltreoceano. All’età di 14 anni comincia a scrivere i suoi primi brani e compiuta la maggiore età pubblica il primo singolo “Strada Freestyle”, uscito a maggio 2019, che quasi per gioco gli permette di diventare immediatamente un giovane promettente rapper campano. Sin da subito dimostra la sua tenacia e la sua versatilità musicale, che oscilla tra rap, trap e drill music, e risulta evidente nelle successive pubblicazioni “Serpi”, “Me Dijeron”, “NPDM”, “Ah Okay” e “Non Mi Basta”.