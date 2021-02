La riunione che si è tenuta oggi in Regione alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, per fare il punto sui vaccini, ha dato il via, sabato prossimo, alla campagna vaccinale per i cittadini di oltre 80 anni a Napoli.

L’Asl Napoli 1 chiuderà nei prossimi tre giorni la vaccinazione dei sanitari, facendo i richiami a circa 6.000 appartenenti al settore anche grazie a un prestito di vassoi di vaccini da parte di altre province che hanno già chiuso i propri sanitari, che erano in numero inferiore. Entro venerdì, quindi, l’Asl Napoli 1 chiuderà la pratica per circa 25.000 sanitari.





Gli anziani di Napoli, Capri e Anacapri, stando all’ordine di prenotazione sulla piattaforma regionale, verranno convocati da sabato, probabilmente tramite sms, e partiranno così le prime somministrazioni di vaccino, circa 1600 dosi Moderna a disposizione dell’Asl. Saranno circa 1000 i primi anziani vaccinati a Napoli e 600 quelli dell’Isola Azzurra.

Con l’arrivo dei vaccini, sia Moderna che Pfizer, dalla prossima settimana, si proseguirà convocando i successivi aventi diritto.





Si mette in moto intanto anche la somministrazione delle dosi di AstraZeneca che possono essere inoculate a persone dai 18 ai 55 anni.

In via di definizione gli elenchi di quanti saranno immunizzati al Covid con il siero AstraZeneca: in particolare il personale scolastico al di sotto dei 55 anni. Per ora la vaccinazione alla popolazione a Napoli si svolgerà alla Mostra d’Oltremare, in seguito verranno aperti gli altri hub come Fagianeria a Capodimonte e Stazione Marittima.