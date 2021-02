Hanno un volto ed un nome i responsabili dell’aggressione ai danni di una trans a Torre del Greco, avvenuta non pochi giorni fa, ma il cui video è finito sui social solo qualche giorno fa.

Si tratta di due incensurati, un 22enne di Boscotrecase ed un 17enne di Boscoreale, secondo quanto si è potuto constatare dai video, avrebbero inseguito e picchiato con calci e pugni la trans. Gli inquirenti stanno cercando di individuare anche il terzo componente della gang, colui che ha fatto il video.







Il pestaggio è avvento in Via Nazionale a Torre del Greco, nella zona periferica di Leopardi, dove i due giovani, dopo aver raggiunto la trans, hanno dato libero sfogo alla loro furia.

Nessuna motivazione omofoba, come si era pensato in un primo momento, sarebbe origine della violenta aggressione. A confermarlo la stessa vittima, che al momento di presentare la denuncia per aggressione e lesioni, ha riferito di non essere stata bersaglio di insulti omofobi.

Le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Torre del Greco e dagli uomini della polizia locale hanno condotto subito agli autori del inaccettabile gesto.