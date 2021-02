La campagna vaccinale agli over 80 dell’Isola inizierà sabato 13 febbraio prossimo, presso la Tendostruttura San Costanzo allestita in località Palazzo a Mare.

Questa la decisione concordata tra Comune di Capri e Direzione Sanitaria Asl Napoli 1 Centro che hanno optato per la tendostruttura per motivi organizzativi e tecnici.





Da qui prenderà il via la vaccinazione che vedrà coinvolti prima gli over 80 che hanno effettuato la prenotazione tramite piattaforma regionale e poi tutte le altre categorie secondo un calendario che verrà poi stilato.

Per facilitare il raggiungimento del punto di vaccinazione a tutti coloro che sono impossibilitati per problemi di deambulazione o si trovano i zone alte o interne, è stato predisposto un servizio navetta con bus privati e carrellini elettrici. Per qualsiasi informazioni in merito, è a disposizione dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 18.30 di tutti i giorni il numero di telefono 0818386201.