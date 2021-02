Il numero dei contagiati in Penisola Sorrentina è salito vertiginosamente, tanto da far pensare che qui la terza ondata sia arrivata come una valanga in piena.

Le notizie che arrivano dalle Asl non sono per nulla incoraggianti e danno un quadro della situazione alquanto allarmante.

Superata la soglia dei 500 positivi nei comuni della penisola e il dato è in continua crescita, costringendo i sindaci ad intervenire con ordinanze di chiusura e restrizioni.





Sono ben 158 i positivi attualmente riscontrati a Sorrento, dopo che negli ultimi 7 giorni sono stati effettuati 218 tamponi dai quali sono risultati 47 nuovi positivi e 38 guarigioni. Dall’inizio della rilevazione effettuata dall’Unità di crisi comunale a Sorrento sono stati effettuati 2.408 tamponi, dai quali sono risultati 482 persone contagiate e 314 guarite.

Anche nel Comune di Massalubrense si registra un alto numero di positivi. In base ai dati ricevuti dall’Asl Napoli 3Sud, sono 120 le persone risultate positive al Covid-19 e 2 persone guarite. Oggi ancora 8 casi accertati fanno parte di uno stesso nucleo familiare, sono asintomatici ed in isolamento domiciliare.





Due guarigioni e nessuna nuova positività al Covid-19 per i cittadini di Piano di Sorrento. Restano dunque 33 le persone attualmente positive a fronte delle 372 risultate positive dall’inizio della raccolta dati. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Vincenzo Iaccarino che ha anche chiarito la situazione inerente i contagi che hanno investito l’Istituto comprensivo cittadino: “Abbiamo otto alunni positivi (cinque primaria, due secondaria ed uno all’infanzia), due insegnanti positive (una alla primaria ed una alla secondaria), quattordici docenti in quarantena (sette alla primaria e sette alla secondaria) e 103 alunni in quarantena (42 alla primaria e 61 alla secondaria). La situazione è sotto monitoraggio continuo dal dirigente scolastico, dal responsabile dell’Unità operativa di prevenzione collettiva dell’Asl, dall’assessore alla Pubblica istruzione e dal sottoscritto”, ha concluso.

Si ferma a 80 il numero dei contagiati nel Comune di Sant’Agnello, mentre sull’isola di Capri, al momento non si registrano contagi.





In un mese il comune di Meta ha registrato 51 positivi, come comunicato via social il sindaco Tito che ha invitato tutti a riflettere e invitando tutti a fare attenzione nel rispettare tutte le norme Anticovid.

A Vico Equense il sindaco Andrea Buonocore, ha reso noto il report sulla diffusione del coronavirus aggiornato alle ore 22 di ieri, martedì 9 febbraio, che ha fatto rilevare 26 nuovi contagi, e contemporaneamente 26 guarigioni, dato per cui il totale dei pazienti attualmente positivi resta di 44.

Un dato che se da un lato sembra essere incoraggiante e controcorrente rispetto all’andamento nelle altre cittadine della penisola, porta comunque grande ansia per l’elevato numero di nuovi positivi riscontrati grazie ai tamponi effettuati dal personale del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud.

Più che ad un’impennata dei contagi, i dati rilevanti sono certamente dovuti al protocollo messo in atto in caso di positività che prevede il tracciamento partendo dai familiari più ristretti per allargarsi poi alle frequentazioni abituali. In questo modo è possibile monitorare il contagio e la diffusione ricostruendo in brevissimo tempo la rete dei contatti e dei possibili contagiati.





La riapertura delle scuole ha poi contribuito ad innescare nuovi focolai con contagi contratti in ambito scolastico fra docenti, alunni e personale scolastico e che si sono poi allargati all’ambito familiare.

Infine, i test antigenici donati alle diverse amministrazioni locali dalla MSC Foundation, hanno certamente contribuito all’individuazione di nuovi casi, molti dei quali trattandosi di asintomatici sarebbero rimasti sconosciuti.

Una campagna epidemiologica resa possibile proprio grazie all’attenzione e alla disponibilità nei confronti del territorio che dell’organizzazione no profit ha dimostrato sin dall’inizio della pandemia.

Purtroppo anche il numero dei decessi è in crescita. Quattro solo nei primi 9 giorni di febbraio e 39 in totale dall’inizio della pandemia.