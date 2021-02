Coniugare solidarietà e sensibilità ambientale, donando mobili e piccoli arredi non più utilizzati, ma ancora in buono stato, allungando così la vita dei prodotti e contrastando il malcostume dello spreco. E’ l’obiettivo del “Centro del Riuso”, iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e da Penisolaverde, che troverà spazio all’interno dell’isola ecologica di via San Renato, in un’area dedicata.

“Tutto ciò che verrà raccolto sarà a tutti gli effetti una donazione, e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta – spiega il consigliere comunale, Imma Savarese, ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa – Speriamo che questo sia soltanto un punto di partenza, un progetto pilota che possa essere ampliato ad altri tipi di beni riutilizzabili, specialmente in questo periodo di forte crisi economica ed ambientale”.







Sulla pagina Facebook di Penisola Verde, all’indirizzo https://www.facebook.com/Penisolaverde-Spa-1550554851893503 verranno pubblicate le immagini dei mobili donati. Le persone interessate potranno a questo punto inviare un messaggio, utilizzando il pulsante presente nella pagina, e prendere un appuntamento per il ritiro. Stessa modalità per chi vorrà donare oggetti.

I giorni in cui si effettua il servizio sono il martedi e il giovedi, dalle ore 8 alle 11. Ulteriori informazioni allo 0818773443.