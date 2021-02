La FF Napoli calcio a 5 sfiderà domani alle ore 15.00 la Siac Messina. I match sin terrà presso il PalaRescifina e sarà in diretta sulla pagina Facebook dei partenopei.

Segue comunicato della società

L’incontro é valido per il quindicesimo turno nel girone D di A2, all’andata gli azzurri si imposero per 7-0, che sarà diretto da Francesco Saverio Mancuso (Vibo Valentia), Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria), mentre il crono sarà affidato a Domenico Saccà (Reggio Calabria). Perugino e compagni reduci dal dodicesimo successo di fila, quello casalingo di mercoledì col Bovalino per 7-3, e che martedì 16 alle ore 15 a Cercola recupereranno la sfida col Regalbuto della prima di campionato; siciliani dal canto loro in fondo alla classifica a quota 3 a seguito del 3-2 del 6 febbraio ai danni proprio del team di Venanzi.





“La classifica non deve ingannare – dice Enzo Milucci alla vigilia, – bisogna proseguire gara dopo gara e abbiamo visto l’altroieri che si fa sempre più dura perché gli avversari ci aspettano. Faremo la nostra solita prestazione per portare i tre punti a casa, visto che ci saranno parecchi impegni fondamentali e ognuno di noi dovrà esser pronto quando sarà chiamato in causa dal mister. Sappiamo che la squadra è forte e competitiva ed è stata ulteriormente arricchita con nuovi elementi di spessore, daremo tutto”.