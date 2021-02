La Regione Campania ha pubblicato i dati elaborati dall’Unità di Crisi sull’andamento epidemiologico nelle scuole, in vista dei nuovi provvedimenti di contenimento sanitario. I dati aggiornati al 9 febbraio 2021 sono stati trasmessi dall’Unità di Crisi a tutti i Comuni della Campania sull’andamento dei contagi nelle scuole.

È in corso il confronto con i Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e con i sindaci dei capoluoghi. Le nuove norme stabilite dagli ultimi decreti nazionali limitano il margine d’azione diretto della Regione, che rischia altrimenti di vedersi fermare dal Tar le ordinanze.





Le cifre descrivono «il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico».

La preoccupazione dell’autorità sanitaria riguarda il controllo della trasmissione virale, tenuto conto che bambini e adolescenti anche quando sono positivi risultano asintomatici. Il fenomeno si sta registrando dopo il ritorno in classe di elementari, medie e superiori, queste ultime due rispettivamente dal 25 gennaio e dal primo febbraio.

Dalle tabelle prodotte dall’Unità di Crisi molti comuni dell’area vesuviana risultano tra i più colpiti dal contagio nella prima settimana di febbraio.

Il comune con maggior casi registrati nella settimana presa in esame, al di là dei capoluoghi di provincia, risulta essere Torre Annunziata con 368 persone colpite dal virus. Nella fascia di età da 0 a 18 anni, la fascia di età scolare, risultano essere 83 i contagiati dal Covid.

Numeri preoccupanti anche per Castellammare di Stabia che presenta un totale di 333 contagiati, sempre nei primi sette giorni di febbraio con la fascia scolare da 0 a 18 anni che conta 93 positivi.

Amche per Torre del Greco dati allarmanti con un totale di 301 contagi, di questi 69 sono giovani e giovanissimi da 0 a 18 anni.

Per Pompei sono in totale è di 98 contagiati e 21 positivi tra i giovani fino a 18 anni di età.





Nelle ultime settimane anche Boscotrecase ha visto un forte aumento dei contagi, nel report si registrano 72 contagiati e 26 quelli nella fascia scolare. Numeri ancora più alti per Boscoreale con 130 contagiati e 31 nelle prime fasce fino ai 18 anni. Anche per Trecase numeri non allarmanti, 60 contagiati di cui 21 tra i giovani e i giovanissimi.

Sono 21 anche i giovani di Volla colpiti dal Covid, sempre nella settimana di riferimento, con un totale di 69 positivi.

Ercolano ha segnato 153 contagiati totali nei 7 giorni esaminati con 26 in fascia tra 0 e 18 anni. Stesso numero di contagiati, 153, per Portici, che vede però evidenzia 36 giovani positivi al virus. Minore il numero dei contagiati a San Giorgio a Cremano con 97 contagiati e 19 in fascia scolare.

Scafati, dove il sindaco ha visto annullare dal Tar l’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine, nei primi sette giorni di febbraio segnalava 152 contagiati di essi 22 tra 0 e 18 anni.

