I Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Napoli sono dovuti intervenire in via Masseria Lenza a Sant’Antonio Abate, dove hanno sequestrato una vasta area di circa 850metri quadrati. Il perimetro interessato dal sequestro è gestito da L’Igiene Urbana S.r.l., ditta cui è affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di diversi comuni, tra i quali quello di Sant’Antonio Abate.

L’intervento dei militari si è reso necessario in seguito alle segnalazioni pervenute ed in esecuzione del decreto per reati urbanistici ed ambientali emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata.







Il sopralluogo e le indagini svolte sul posto dagli uomini dell’arma hanno riportato un quadro allarmante della situazione. Diversi i reati imputabili alla ditta, da quello di cambio di destinazione d’uso di un terreno agricolo trasformato in parcheggio e discarica di materiale vario e dannoso per l’ambiente a quello paesaggistico per concludersi con quello riguardante lo smaltimento illecito di rifiuti.

Dai rilievi si è potuto accertare che l’area destinata ad uso agricolo risultava invece essere utilizzata quale parcheggio degli automezzi di proprietà della ditta impiegati nella raccolta dei rifiuti urbani della cittadina, in violazione alle norme e ai vincoli urbanistici che disciplinano di fatto le diverse aree urbane.





In secondo luogo la zona, adibita ora a parcheggio, risultava sprovvista delle caditoie grigliate, elemento necessario per il corretto drenaggio delle acque del piazzale. Non solo, sul terreno gli investigatori hanno riscontrato anche la presenza di “percolato”, liquido generato dalla decomposizione degli stessi rifiuti trasportati, nonché olii provenienti dai sistemi idraulici e meccanici degli automezzi. Infine nel piazzale insistevano anche vecchi automezzi dismessi e rifiuti di varia natura ingombranti e dannosi per l’ambiente

Immediato l’ordine di sgombero dei mezzi dal sito inquinato per evitare il rischio dell’aggravarsi della situazione di inquinamento e affinché si spera, si possa intervenire con le dovute opere di bonifica.