Irma Testa è tornata. L’ha fatto col suo stile, dando spettacolo e battendo tutte le rivali. La pugile di Torre Annunziata è parsa in grande spolvero al toreo Torneo Internazionale “Bocskai Istvan Memorial” in Ungheria dove ha vinto la medaglia d’oro nella categoria dei 57 kg.

In finale, la nostra Butterfly, ha sconfitto il pugile ungherese Szabina Szucs, con decisione unanime. Irma Testa sul ring ha dato spettacolo, surclassando senza difficoltà tutte le rivali dopo ben dieci mesi di inattività. Il ritorno di Irma è stato con il botto. Oro senza lasciare dubbi, stravincendo tutti gli incontri.





L’ultimo match era stato a Londra nel torneo preolimpico sospeso e che dovrà essere ripreso a maggio.

La pugile, allieva dei maestri Zurlo, è partita dagli ottavi di finale dove si è sbarazzata per 5-0 della croata Dea. Sulla strada della ragazza di Torre Annunziata, nei quarti si è trovata la rumena Nechita superata per 4 a 1. In semifinale ancora una vittoria schiacciante per 5 a 0 sulla finlandese Viitanen, prima di spazzare via in finale la padrona di casa, e senza appello.





Dopo l’incontro, ha descritto i suoi sentimenti per essere tornata sul ring: “Mi sento molto meglio, e sono felice di tornare e combattere. Per i pugili, è un grosso problema restare un anno senza gare. Tuttavia, mi sono allenata molto durante la pandemia. Mi sono impegnata in sessioni molto pesanti e intense a causa della mancanza di tornei. Ora l’intenso lavoro che svolgo ad Assisi ripaga”, ha concluso Irma Butterfly Testa.

La più forte pugile italiana adesso potrà tornare a lavorare in vista delle Olimpiadi, grande obiettivo della carriera di Irma che a Rio de Janeiro venne eliminata a soli 18 anni ai quarti di finale.