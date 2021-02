Si riferisce al giorno 11 febbraio l’ultimo bollettino sui dati del contagio da Covid-19 sul territorio pomiglianese, elaborati dal Centro Operativo Comunale. Al momento il numero dei positivi in città scende a 135, di cui 6 ricoverati, rispetto ai 186 del 7 febbraio, il numero dei guariti sale a 73, ma si registrano purtroppo al momento 2 decessi.





Il numero dei tamponi effettuati resta sempre basso rispetto la media. Il leggero calo dell’indice Rt non fa abbassare il livello di guardia delle istituzioni cittadine, l’attenzione resta vigile sui comportamenti della popolazione locale, non sempre ligia al rispetto delle norme da contenimento. Il primo cittadino fa appello alla prudenza, soprattutto dopo le difficoltà che le forze dell’ordine locali hanno incontrato il week-end scorso nel gestire l’entusiasmo dei pomiglianesi. Forse per il desiderio di libertà dopo due mesi di restrizioni e complice il bel tempo si sono verificati episodi di grande irresponsabilità che hanno messo a rischio l’andamento epidemiologico in città.





Dopo quanto avvenuto lo scorso fine settimana, a causa della folla di persone riversatasi fuori ai bar, ristoranti, giardini e parchi pubblici, spesso senza indossare dispositivi di sicurezza, l’amministrazione comunale ha predisposto, con l’ordinanza n.5 del 10 febbraio 2021, la chiusura dei Parchi e dei Giardini comunali per i giorni 14 e 15 febbraio, domenica e lunedì prossimi, nonchè per il 16, Martedì Grasso, allo scopo di evitare in occasione del Carnevale il formarsi di assembramenti pericolosi in città.

Anche i controlli dei caschi bianchi in città saranno intensificati e verranno applicate sanzioni pesanti per coloro che non rispetteranno le regole di contenimento e che non indosseranno i dispositivi di sicurezza nei luoghi affollati o al chiuso.

Cinzia Porcaro