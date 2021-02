Il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico ha deciso di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 20 febbraio.

La decisione è stata formalizzata con nuova Ordinanza che protrae quanto già previsto dalla precedente n°5 del 2 febbraio e interessa tutti gli Istituti e le Scuole presenti sul territorio boschese, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compreso i servizi educativi della Scuola dell’infanzia.





“Resta salva – si chiarisce ancora nell’Ordinanza – la possibilità di svolgere attività in presenza che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal D.M. Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020”

Nella stessa ordinanza il sindaco ha ordinato ai dirigenti scolastici che non abbiano, ad oggi, ancora provveduto, di attivarsi al fine di procedere ad una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici in tempo utile per la ripresa delle attività in presenza e di informare l’ufficio di competenza Asl Na3 Sud-Dipartimento di Prevenzione- UOPC Ambito 5, dell’avvenuta esecuzione della stessa.

