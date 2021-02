I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per una rapina commessa ieri sera presso una farmacia di Via Vittorio Veneto due 20enni, uno incensurato, l’altro già noto alle forze dell’ordine.





Allertati dal 112, i militari sono immediatamente intervenuti sul posto dove uno dei giovani era già stato bloccato dai dipendenti dell’esercizio. Attraverso l’esame della videosorveglianza e gli accertamenti svolti attraverso le banche dati, i carabinieri sono riusciti ad identificare e localizzare poco dopo anche l’altro complice.

Dalla ricostruzione dei fatti si è potuto comprendere come i due, dopo aver effettuato dei sopralluoghi all’esterno della farmacia e atteso che non vi fossero clienti, fossero entrati con il volto coperto, avvicinandosi alla cassa e facendosi consegnare la somma di 1.500 euro.





Uno dei due era armato di un coltello da cucina, rinvenuto in seguito alle perquisizioni svolte dai militari e sequestrato. Recuperata anche una parte della refurtiva. I due arrestati sono stati tradotti al carcere di Napoli Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.