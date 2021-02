Acceso confronto ieri sera a “Live non è la D’Urso” fra Francesco Baccini e Guenda Goria. Il cantautore ha negato di aver avuto una relazione con Maria Teresa Ruta, ha glissato sull’incontrare Guenda Goria durante la trasmissione, lasciandola fuori dallo studio, in piedi per un bel po’ di tempo, poi dopo aver acconsentito a vederla le ha detto di stare zitta… ha minacciato di andarsene dallo studio e che il gossip non fa per lui. Allora perché non ha rinunciato all’invito della popolare e seguitissima trasmissione televisiva, dove tra l’altro ha cantato un suo brano?

Da diverso tempo assente dal video forse ha voluto tenere per se la scena, ma parafrasando la splendida canzone interpretato dalla Bertè non è stato un… signore …







“L’unico caso al mondo in cui un uomo nega di essere stato con una donna… – ha spiegato ai microfoni del programma di Barbara D’Urso – Per me lei era tra l’altro la moglie del mio amico Amedeo Goria. Una sera mi ha invitato a vedere un musical, c’era anche Guenda, poi un’altra volta a vedere una puntata del Festival. Quella sera è entrato un uomo, era molto arrabbiato, non sapevo come potesse reagire, era una situazione da film di Lino Banfi anni ’70. Me ne sono andato, non l’ho mai più sentita né cercata e la storia riaffiora dopo vent’anni senza motivo. Questa cosa ha intaccato la mia vita privata, lei non sa niente della mia situazione. Mi hanno accusato di farmi pubblicità, ma sono stato tirato dentro, volevo spiegare come sono andati i fatti. Se giochi sporco devi assumerti la responsabilità di quello che dici, soprattutto quando sei davanti a una telecamera”, queste le parole del cantautore davanti ad una basita, ma sempre splendida Barbara D’Urso e una Guenda Goria in retropalco …







Guenda Goria è una ragazza dolce e ha inquadrato così l’incontro della madre con Baccini “Quando mia madre ha parlato di un flirt con te fatto ne ha parlato con dolcezza, magari hai lasciato un segno. Invece tu sei arrivato carico di fastidio.”

Francesco Baccini da una persona intelligente ha cavalcato l’onda … negare la relazione … fa notizia, confermarla un po’ meno …

Comunque dovrebbe dire un grazie a queste due splendide donne che gli hanno dato la possibilità di un rientro in Tv…