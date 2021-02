In seguito alla ricognizione settimanale, a Boscotrecase sono 35 i nuovi positivi e 22 guariti. Attualmente in isolamento domiciliare 489 cittadini.

Sono dati relativi ai risultati dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi e inseriti in piattaforma tra venerdì 12 e domenica 14 febbraio. Attualmente sono 141 i positivi.

Ben 500 i positivi riscontrati nel comune alle falde del Vesuvio da inizio pandemia. Sono invece 335 i cittadini boschesi che, dall’inizio della crisi epidemica, hanno superato la malattia e quindi dichiarati guariti.





In due mesi, dal 14 dicembre 2020 al 14 febbraio 2021 a Boscotrecase sono stati rilevati 237 cittadini contagiati dal coronavirus, nei mesi precedenti 263 in totale. Si evidenzia in tal modo che la cittadina vesuviana sta subendo in particolar modo negli ultimi mesi il contagio Covid. Sono fortunatamente rimasti invariati i decessi che sono sempre 4 quelli registrati nel comune.





In serata il sindaco Pietro Carotenuto ha firmato l’ordinanza n. 11 con la quale è stato ripristinato il sistema di accesso alla casa comunale già in vigore sia nella prima che nella seconda fase emergenziale.

Da oggi, lunedì 15 febbraio e fino a venerdì 26 l’accesso al Municipio sarà consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00 solo previa prenotazione telefonica da concordare con gli uffici preposti.

Seguirà a breve la pubblicazione dei numeri telefonici diretti dei singoli uffici.