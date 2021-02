E’ accaduto a San Valentino, giornata per antonomasia dedicata agli innamorati. Di amorevole, però non c’è stato proprio nulla da parte del 43enne, residente nel quartiere Sanità che, casco in testa, ha sferrato due testate all’indirizzo della propria compagna.

Testimone di un violento litigio tra un uomo e una donna, un cittadino che si trovava in Via Posillipo dove ha avuto origine la lite.





L’uomo non ha esitato ad allertare il 112 e ad annotare una parte della targa dello scooter su cui si sono poi allontanati i “fidanzati”.

Grazie alla testimonianza raccolta, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono riusciti successivamente a rintracciare i due in via Coroglio, mentre ancora litigavano in maniera piuttosto accesa. Proprio dinanzi agli occhi esterrefatti degli uomini dell’Arma, l’uomo, già noto peraltro alle forze dell’ordine, casco ancora sulla testa, ha aggredito la compagna colpendole più volte il viso con delle testate.





Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno provveduto a trarre in arresto il 43enne, ora in attesa di giudizio, mentre la compagna è stata dichiarata dai medici guaribile in 7 giorni.

Ancora una storia di violenza nei confronti delle donne, ancora maltrattamenti, ancora vittime dei propri partner costrette a subire minacce e percosse, a volte in estrema solitudine e nel più cupo terrore.