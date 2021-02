Sono iniziati gli interventi di potatura degli alberi in alcune aree della città di San Giorgio a Cremano, dando priorità alle zone dove vi sono maggiori necessità.

Come si vede nelle foto, si è cominciato dai pini del plesso Stanziale, in via Cappiello, per proseguire con gli alberi situati sui marciapiedi davanti alla scuola Dorso. Analoghi interventi sui pini di via Aldo Moro e sugli eucalipti in via Galante.

Terminati anche questi, si proseguirà con le potature dei pini lungo via Marconi e via Cappiello, degli alberi nell’area verde in via Guido Rossa e infine dei platani all’interno del parco Custra, in via Brodolini.







Secondo gli indirizzi concordati con l’assessore Ferrara e grazie all’attento lavoro dell’agronomo Raffaele Peluso, è stata effettuata un ricognizione del tessuto arboreo presente sul nostro territorio e dopo aver riscontrato che, grazie al periodico lavoro effettuato dal’ufficio ambiente, la maggior parte degli alberi si trova in buone condizioni e non desta alcun pericolo, sono state stabilite le priorità di intervento.

Si conta di terminare queste attività entro il 10 marzo, continuando a monitorare comunque, le aree che potrebbero aver bisogno di ulteriori interventi in corso d’opera.