Nel report di oggi del comune di Boscotrecase sono stati registrati altri 6 nuovi positivi e 9 guariti. Attualmente sono 138 i positivi.

In giornata con una nota inviata ai vertici locali di Carabinieri e Polizia di Stato e per conoscenza al Prefetto di Napoli, il sindaco Pietro Carotenuto ha rappresentato la necessità di aumentare i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute nelle ordinanze sindacali e nei provvedimenti delle autorità sovracomunali. Contestualmente, al fine di realizzare un coordinamento tra gli organi preposti al controllo, con la medesima nota, ha convocato gli stessi per una riunione operativa che si terrà in settimana presso la casa comunale.





“Questa terza fase dell’emergenza sanitaria – si legge sulla pagina social del Comune – è particolarmente delicata. La curva dei contagi continua a salire ogni giorno in maniera significativa, spinta sicuramente dal fenomeno degli asintomatici che ha caratterizzato anche la seconda fase ma anche per un atteggiamento generale troppo leggero. Continuando in questo modo si arriverà presto ad un nuovo lockdown come del resto vengono interpretate le prime indicazioni ricevute dall’Unità di Crisi. È sicuramente importante incrementare il monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine ma è necessario, prima di ogni altra cosa, la collaborazione dei cittadini ai quali chiediamo ancora una volta di rispettare le disposizione dettate dalle Istituzioni e di avere comportamenti responsabili.





Il senso civico di tutti – ha concluso il primo cittadino – è fondamentale per evitare di richiuderci in casa, di bloccare l’economia di un paese o ledere il sacrosanto diritto allo studio in presenza, ma soprattutto costituisce la migliore ricetta per tutelare la nostra salute e quella degli altri”.