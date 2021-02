La Juve Stabia ingaggiato Sergiu Suciu. Domani il derby con la Cavese

Per il centrocampista, classe ’90, si tratta di un ritorno a Castellammare di Stabia dopo una precedente esperienza nel 2014. Sergiu Suciu ha scelto il 30 come numero di maglia

La Juve Stabia ha ingaggiato il centrocampista Sergiu Suciu svincolato dalla scorsa estate, motivo per il quale è stato possibile per la Juve Stabia firmare un nuovo giocatore nonostante il calciomercato sia chiuso da un paio di settimane.





Accordo raggiunto con il calciatore natio di Satu Mare, in Romania, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2022.

Per il centrocampista, classe ’90, si tratta di un ritorno a Castellammare di Stabia dopo una precedente esperienza nel 2014. Cresciuto calcisticamente nel Torino, ha poi vestito le maglie di Gubbio, Crotone, Lecce, Cremonese, Pordenone e Venezia.

Sergiu Suciu ha scelto il 30 come numero di maglia.

Intanto, domani alle 17.30, la Juve Stabia giocherà a Cava de’ Tirreni per turno infrasettimanale.





Al termine della seduta di questo pomeriggio, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 19 calciatori convocati per il match valevole per la 25a giornata del campionato di Lega Pro al Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni.

Ecco i convocati come comunicato societario:

Portieri: Farroni, Russo.

Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.

Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa.

Indisponibili: Bovo, Cernigoi, Fioravanti, Iannoni, Lazzari, Lia, Mastalli.

Squalificati: Mulè.

Domenico Ferraro