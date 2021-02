La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive, fino al termine della stagione in corso, dell’esterno italo-francese Johad Ferretti, classe 1994.

Il calciatore si stava allenando individualmente dopo che aveva risolto l’ultimo rapporto professionale con il Gubbio. In precedenza, per lui trascorsi importanti con le maglie di Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese, Teramo ed anche un’esperienza in B con la Ternana.

“Sono felicissimo – dice Ferretti – di aver colto questa opportunità in un club come la Turris e ringrazio la società. Sono rimasto fermo per una serie di concause: inizialmente cercavo anche qualcosa di più importante della C, ma non mi sono accordato con le squadre che mi richiedevano. L’emergenza sanitaria e lo stop dei campionati, poi, non hanno aiutato. Mi sono comunque sempre allenato con il mio preparatore ed ho svolto il ritiro estivo con altra società professionistica: diciamo che mi manca solo il ritmo partita. Il ruolo? Nasco terzino destro, ma posso giocare anche da esterno nel 3-5-2 così come, all’occorrenza, da centrale difensivo sempre in una difesa a tre”.

La S.S. TURRIS CALCIO, al contempo, comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il difensore Simone D’Alessandro, classe 1999. Nel ringraziarlo per il contributo dato alla squadra nelle ultime due stagioni, la società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

All’esito della seduta di rifinitura effettuata allo stadio “Liguori”, sono intanto 24 i calciatori convocati per il ritiro pre-partita che società e staff tecnico hanno previsto anche se l’impegno di campionato di domani, contro il Palermo, sarà casalingo.

Rientra dalla squalifica Daniele Franco, mentre figurano regolarmente tra i convocati sia Alma che Tascone, insieme al neo arrivato Ferretti. Out per infortunio Signorelli, non convocato come i giovani Giordano e Salazaro e lo squalificato Da Dalt.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 24 calciatori partiti agli ordini del tecnico Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Loreto, Lorenzini, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Esposito, R. Fabiano, Franco, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Ventola.