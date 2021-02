Otto cittadini positivi al tampone. L’Unità di crisi del Comune di Sorrento ha reso noto i dati di oggi, 16 febbraio. Gli attualmente positivi restano 139.

In base al report reso noto dai tecnici del Comune di Sorrento l’età media degli attuali contagiati è al momento di 48, 63 anni. Dei 139 positivi sono 58 uomini e 81 donne.

Nove guariti per la città sorrentina che portano il numero dei guariti a 364, un numero molto importante e rassicurante per un certo verso.

















Per quanto riguarda il dato relativo allo screening dei test antigenici risulta che, su un totale di 8.946 effettuati da dicembre ad oggi, sono stati individuati finora 125 positivi con una percentuale del 1,40%.

Negli ultimi sette giorni sono 238 i test praticati dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl con 37 nuovi casi e 54 guarigioni. Su questo numero di tamponi la percentuale dei positivi è segnalata dall’infografica del Comune, pari al 27,41%.

Da giorni questo dato risulta alterato. Nei giorni scorsi, sui sette giorni, il comune sorrentino segnalava percentuali al di sopra del trenta per cento. In realtà, con un semplice calcolo, il rapporto tra i 238 test presi in considerazione e i 37 casi di positività segnalati è del 15.54%. Segnaliamo a chi produce queste grafiche per il Comune di Sorrento di spiegare il motivo del risultato riportato e se si tratta di un errore di provvedere a correggere.

Rispetto al momento in cui è iniziata la rilevazione da parte dell’Unità di crisi comunale, vale a dire il 28 ottobre scorso, sono 2.630 i test eseguiti su cittadini di Sorrento con 513 contagi ed 364 guariti.