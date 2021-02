Michele Serrapica si ritira dalla competizione elettorale. L’ex sindaco, che aveva già messo su tre liste civiche per partecipare alle elezioni amministrative di primavera, ha annunciato di aver cambiato idea. “Il clima a Gragnano è molto pesante – ha affermato – e lo diventerà sempre più nelle prossime settimane, visto come è iniziata la campagna elettorale. Troppe volgarità – continua – insulti ingiustificati, tentativi di provocazione, documenti riservati che escono dalla casa comunale. E’ troppo per affrontare serenamente una tornata elettorale e discutere di come far rinascere la città attraverso cultura e lavoro”.







E così si profila una corsa a due per la conquista della fascia tricolore. Ha già annunciato la ricandidatura il sindaco uscente Paolo Cimmino, il quale guiderà una coalizione civica ispirata però al centrosinistra. A sfidare Cimmino sarà invece Patrizio Mascolo, attuale capogruppo di opposizione centrista, il quale ha già ricevuto l’endorsment di Forza Italia e del capogruppo regionale degli azzurri, Annarita Patriarca. Ancora incerta è invece la posizione del Partito Democratico.

La capogruppo Silvana Somma, oggi all’opposizione, potrebbe decidere di traghettare il partito verso la coalizione di Cimmino, anch’egli tesserato democrat. E negli ultimi giorni anche la civica Gragnano Hub ha ribadito, attraverso il consigliere Francesco Scala, il sostegno al sindaco uscente Cimmino.