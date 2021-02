Nel primo tratto interessato dai lavori è già iniziata la realizzazione e la pavimentazione dei nuovi marciapiedi.

Sono in tutto sette le aree della città in cui sono in corso dei lavori di restyling, adeguamento e potenziamenti di servizi e sottoservizi (via Lepanto, via Ripuaria, via Messigno, via Molinelle, via Roma, via Crapolla I e II). Nel giro di un anno la città di Pompei cambierà volto, migliorando logisticamente e qualitativamente la vita dei cittadini.