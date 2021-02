In cerca di nuovi approdi, nel perimetro del centrodestra. E’ quanto sta accadendo in questi giorni nell’area politica guidata dall’ex sindaco Michele Pisacane. Secondo rumors, il politico agerolese (dopo il no ricevuto dalla Democrazia Cristiana) starebbe provando ad allacciare dei contatti con i vertici napoletani di Fratelli d’Italia per confermare il suo passaggio nelle fila del centrodestra. Un cambio di casacca che interesserebbe anche Raffaele Pisacane, figlio di Michele e consigliere regionale eletto con il centrosinistra (nelle liste di Centro Democratico) e subito dopo passato al gruppo misto.







Ma la nuova collocazione a destra dei Pisacane potrebbe provocare degli scossoni politici anche ad Agerola, a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Il centrodestra sta infatti cercando di unirsi, per tornare competitivo e contendere la vittoria elettorale al gruppo di maggioranza uscente, notoriamente di centrosinistra. Proprio quello di Michele Pisacane era tra i nomi circolati nelle scorse settimane quale possibile candidato sindaco dell’opposizione.







Ma si tratta soltanto di indiscrezioni, ancora non supportate da incontri e riunioni ufficiali. Sul versante della maggioranza invece, restano in piedi le ipotesi Tommaso Naclerio e Matteo Ruocco per la candidatura a sindaco. Il primo cittadino uscente Luca Mascolo non potrà infatti ricandidarsi, in quanto al suo secondo mandato consecutivo. E così è aperta la successione nella civica Nuovamente Agerola.