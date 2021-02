L’Italia si candida ad ospitare, a Torino nel 2025, gli Special Olympics World Winter Games. La candidatura è stata presentata dal Comitato Promotore composto da Governo, Regione Piemonte, Comune di Torino, Coni, Cip, Arpiet e presiduto dal Presidente Special Olympics Italia Angelo Moratti.

Special Olympics International, esprimerà la valutazione finale sulle candidature il prossimo 18 giugno. I Giochi Mondiali Invernali di Special Olympics 2025 rappresenteranno un’occasione per diffondere in Italia, in modo ancora più forte, un intenso messaggio di inclusione e per promuovere la creazione di un mondo in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

Con questo evento Torino, il Piemonte e l’Italia si porranno sulla scena internazionale con un percorso che giungerà fino alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

I Giochi Mondiali Invernali Torino 2025, programmati dal 29 gennaio al 9 febbraio, andranno a coinvolgere 3.125 Atleti e Coach, 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed oltre 300.000 spettatori.

Otto le discipline sportive suddivise tra Torino, Bardonecchia, Sestriere, Pragelato e Cesana-Sansicario: Sci alpino (Sestriere), sci di fondo (Pragelato), danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, pattinaggio di velocità su pista corta (Torino), snowboard (Bardonecchia) e corsa con le racchette da neve (Cesana-Sansicario).

La Cerimonie di Apertura e Chiusura sono previste a Torino, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Il logo di Torino 2025 Candidate City, creato per l’occasione, si compone di tre elementi: la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, e le Alpi che ruotano, formando un fiocco di neve, intorno al logo di Special Olympics.

Il claim della candidatura relativa ai Giochi Mondiali “The Future is here”, trascina con sé una grande forza, che punta a costruire, attraverso il coinvolgimento di ognuno, un nuovo futuro.