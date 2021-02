Restano in Dad gli alunni degli Istituti Superiori di Vico Equense. La decisione del sindaco Andrea Buonocore, derivata dal report dell’Unità di Crisi Regionale che riporta ancora una situazione epidemiologica delicata, avrà decorrenza immediata e sarà valida fino al 20 febbraio.





“Tutt’ora – si legge nell’Ordinanza – la situazione epidemiologica, a livello locale, è ancora caratterizzata da un forte rischio di contagio, in quanto alla data del 12 febbraio, l’Unità di Crisi del centro Operativo Comunale ha evidenziato un ulteriore incremento dei casi di positività al Covid-19, anche se di poche unità, con un numero di attualmente positivi pari a 50”.

Pertanto il primo cittadino ha ritenuto necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad eliminare quelle situazioni di rischio connesse con la frequenza scolastica, in particolare evitare ipotetiche situazioni di assembramento nel contesto degli Istituti di Istruzione Superiore, la cui popolazione scolastica proviene anche da territori extracomunali, ovvero da territori nei quali è ancora particolarmente consistente la diffusione del virus.





Pertanto con la nuova Ordinanza n° 43 del 16 febbraio il sindaco, Andrea Buonocore, ha prorogato “la sospensione, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, dell’attività didattica in presenza negli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul territorio comunale, ovvero l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “F. de Gennaro”, l’Istituto Professionale Galileo Galilei e l’Istituto Paritario A. Manzoni, delle attività didattiche in presenza fino al 20 Febbraio 2021”.