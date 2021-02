Imprenditori agricoli locali, Coldiretti Salerno, Consorzio di Tutela, Parco dei Monti Lattari, Piccoli Campi e OP Costieragrumi, questi i soggetti che si sono uniti perché il sogno di valorizzazione, tutela e sviluppo del Limone Costa d’Amalfi diventasse una realtà.





“Coinvolgere le imprese agricole dei tredici comuni e rafforzare la competitività è tra gli obiettivi del distretto. Come Parco Regionale dei Monti Lattari non potevamo che aderire con entusiasmo ad un progetto che diventa chiave per la costa d’Amalfi”. Così Tristano Dello Joio, Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari che prosegue. “Si tratta di un risultato importante che ci permette di proseguire e potenziare il lavoro svolto fino ad oggi, il prossimo passo sarà anche l’aggiornamento del Piano di Distretto”.





Tra compiti del nascente soggetto ci sono anche la promozione di iniziative nell’ambito del settore agricolo, zootecnico, turistico, storico-culturale, ambientale, enogastronomico, nell’interesse comune dei consorziati. Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano di Distretto, l’istituzione di opere che favoriscano il miglioramento della fruibilità delle risorse generate dalle filiere agroalimentari, nonché in generale per la promozione e lo sviluppo socio-economico dell’area del Distretto.