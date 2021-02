Scuole chiuse a Portici, lo ha deciso il sindaco Vincenzo Cuomo che dati alla mano, ha ritenuto opportuno emettere provvedimento precauzionale di “sospensione delle attività didattiche in presenza del Plesso di Via Caportano” dal 17 febbraio al 24 incluso. Gli alunni della Scuola continueranno a seguire le lezione in didattica a distanza, finché l’andamento della situazione epidemiologica non consentirà un ritorno in sicurezza fra i banchi di scuola.

L’aumento del numero dei contagiati che è stato registrato nelle ultime settimane nelle istituzioni scolastiche ha destato non poca preoccupazione nel primo cittadino Vincenzo Cuomo che con l’Ordinanza N° 80, ha prorogato alcune restrizioni già stabilite in quella precedente.





“Un monitoraggio costante e quotidiano sui contagi nelle Scuole ha gli obiettivi di valutare la curva dei contagi e la situazione epidemiologica”, si legge nel post pubblicato sulla sua pagina facebook dal primo cittadino.

“Secondo l’ultimo report sarebbero 76 i casi di Sars-CoV-2 riscontrati. La situazione più delicata si registra all’Istituto di via Caportano dove risultano contagiati 34 studenti e 10 soggetti tra il personale scolastico. Per cui – ha spiegato Cuomo – con ordinanza del 16 febbraio 21, su proposta e valutazione epidemiologica della UOPC Asl Napoli 3 Sud, è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17 al 24 febbraio 2021”

Anche gli Istituti superiori vengono monitorati con attenzione dal centro operativo. Qui si sono registrati ad oggi 19 casi, di cui 15 fra gli studenti e 4 fra il personale scolastico.





“Si ricorda che come condiviso – ha chiarito il sindaco- , le Scuole comunicano all’Uopc, all’ISZM ed all’ Amministrazione Comunale gli elenchi di alunni e personale scolastico docente e non docente che hanno avuto un contatto stretto con persone risultate positive all’esito del tampone, queste persone saranno poste in isolamento domiciliare per 14 giorni, dal decimo giorno dal contatto, su base volontaria, potranno effettuare il tampone presso l’Istituto Zooprofilattico previo specifico appuntamento di cui darà loro comunicazione la Scuola di appartenenza”.

Cuomo ha poi voluto tranquillizzare i suoi concittadini, che il Comune si è attivato per intervenire con le migliori strategie all’insorgere di criticità, grazie anche alla massima collaborazione fra tutte le istituzioni preposte sul territorio al fine di garantire un controllo costante per la tutela della salute dell’intera comunità.

Nella stessa ordinanza il primo cittadino ha anche prorogato per tutti gli esercizi commerciali divieto di somministrazione di alimenti e bevande e l’asporto dopo le 21.30.

Come da disposizione nazionale ai suddetti esercizi sarà consentito l’asporto, ma per le 22.00 dovranno spegnere le insegne luminose e continuare la propria attività solo per le consegne a domicilio, fino al 28 febbraio.