Il mese di febbraio continua a proporre sfide importanti al Napoli. Gli azzurri domani alle 21 saranno di scena in Spagna: di fronte troveranno il Granada per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

L’avversario è senz’altro ostico, poiché disputa un campionato tra i migliori d’Europa come la Liga e si trova anche in una buona posizione. Il sorteggio come al solito non ha sorriso ai partenopei, però un Napoli a pieno regime e in forma non avrebbe sicuramente potuto temere oltremodo il Granada.





Il problema è che, oltre al momento delicato che sta affrontando la squadra, mitigato dalla soddisfacente vittoria sulla Juventus di sabato, bisogna dover convivere con i tanti giocatori indisponibili. Tra infortuni e Covid, sono davvero molte le defezioni che hanno falcidiato la formazione di Gattuso. E negli ultimi giorni se ne sono aggiunte tre: Ospina ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento prepartita contro i bianconeri, Lozano ha accusato un infortunio negli ultimi minuti proprio di quella sfida (un mese di stop per lui) e Petagna si è arreso ieri in allenamento. La sfortuna ha voluto che tutti e tre fossero infortuni muscolari.

Ospina, Lozano e Petagna vanno a rinfoltire l’infermeria, che ospitava già Manolas, Hysaj, Demme e Mertens, out per problemi fisici, e Koulibaly e Ghoulam, fermati dal Coronavirus.





Ci saranno quindi giocoforza pochissimi dubbi sugli undici che scenderanno in campo domani a Granada. Tra i pali vedremo Meret, grande protagonista contro la Juventus, sostenuto dalla difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo troveranno spazio Lobotka e Fabian Ruiz (riposo per Bakayoko) insieme a Zielinski, mentre in avanti Politano e Insigne si posizioneranno ai lati di Osimhen. È probabile che nel secondo tempo troveranno spazi dei ragazzi della Primavera, visto che per le tante assenze Gattuso ha convocati sei elementi delle giovanili (Idasiak, Zedadka, Costanzo, D’Agostino, Cioffi, Labriola).

Anche il Granada conta i giocatori mancanti. Non saranno del match il colombiano Suarez e il trentacinque Roberto Soldado (80 partite e 29 gol nelle coppe europee). Sarà Molina a reggere l’attacco, coadiuvato da Kenedy e Machis. In mediana è recuperato l’ex romanista Gonalons.







PROBABILI FORMAZIONI

Granada​(4-3-3): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Yangel Herrera; Kenedy, Molina, Machis. All. Martinez

Napoli​(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo