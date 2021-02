Un quad multiruolo sarà utilizzato d’ora in poi dagli uomini della Polizia locale di Vico Equense nelle situazioni di criticità ed emergenza.

Il veicolo è stato ideato e progettato dalla Protezione Civile ed è entrato in “servizio” nei giorni scorsi quando a causa di una nevicata e delle bassissime temperature molte stradine del comune montano sono state interessate da consistenti gelate causando problemi alla viabilità cittadina.





Polizia Municipale, protezione Civile Comunale, volontari dell’AVf e operai comunali si sono adoperati per liberare le strade con lo spargimento di sale. In questa occasione anche l’ultimo mezzo messo a disposizione della Protezione Civile ha fatto il suo ingresso ed ha fornito il suo apporto.

“Tutti i mezzi a disposizione sono stati impiegati per velocizzare le operazioni di disgelo delle strade, compreso l’ultimo veicolo in dotazione – ha dichiarato Ferdinando De Martino, comandante della polizia locale e responsabile della protezione civile – un quad multiruolo, ideato e progettato dalla Protezione Civile Comunale per essere utilizzato nelle situazioni critiche, in grado di affrontare anche tratti ghiacciati e difficili da percorrere, per le pessime condizioni ambientali”.





Un lavoro svolto in sinergia che ha garantito in poche ora di mettere in sicurezza le strade e ripristinare la viabilità.

“Non è stato semplice ripristinare in poco tempo e in sicurezza, sedi stradali che presentavano uno strato di ghiaccio anche di alcuni centimetri – ha aggiunto il sindaco Andrea Buonocore – soprattutto nel tratto Ticciano-Preazzano, a Santa Maria del Castello e sulla strada per Faito. Per ridurre al minimo i tempi di intervento Protezione Civile Comunale e Polizia Locale hanno impiegato ogni risorsa umana e strumentale a disposizione”.