Anche a Gragnano, Città della pasta, arrivano le richieste per la riapertura in sicurezza delle scuole. I genitori a favore della didattica in presenza hanno chiesto di aprire “un tavolo di confronto permanente” al fine di pianificare un’effettiva ripresa delle attività”.

Oggi al comune si sono tenuti due incontri: uno appunto tra l’amministrazione ed i genitori che chiedono il rientro in classe in sicurezza ed uno tra l’amministrazione ed i genitori che vorrebbero far continuare le lezioni a casa. Dalle informazioni che ci arrivano ci dovrebbero essere due rappresentanti per ogni istituto scolastico.







La richiesta del primo gruppo prevede dei chiarimenti relativi alle ordinanze Sindacali N.7 del 31/01/2021 e n. 9 del 08/02/2021, che disponevano la sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nonché (ord. n.9) prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli stessi istituti, oltreché per le scuole pubbliche e private dell’infanzia e primaria fino al 21-02-2021.

I firmatari dell’istanza sono circa un centinaio, sono tutti genitori degli alunni iscritti presso gli istituti scolastici gragnanesi e dovrebbero aumentare nei giorni seguenti.

Questi ultimi parlano di “numero esiguo di contagi accertati” e aggiungono che le ordinanze appaiono “poco comprensibili”, ricordano ancora: che i ragazzi sono “nuovamente privati della possibilità di frequentare gli istituti scolastici”. Inoltre che “i protocolli vigenti prevedono l’adozione di misure idonee a scongiurare il diffondersi del contagio senza la necessità di ricorrere al blocco totale delle lezioni in presenza”. Chiedono di aprire “un tavolo di confronto permanente tra l’Amministrazione comunale, le famiglie del territorio e tutti i soggetti interessati al fine di pianificare un’effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici del territorio”. Ma anche di “proporre ulteriori misure finalizzate alla possibilità di riprendere le attività didattiche in presenza secondo un’ottica di collaborazione reciproca”.

La lettera inviata dai genitori a favore della didattica in presenza é stata indirizzata al Sindaco dott. Paolo Cimmino e a tutta l’amm.ne comunale, al referente ASL “Covid-19 Gragnano” dott. ssa Loredana Scafato ed a tutti i dirigenti scolastici della città.

N.b. Integreremo con altro articolo appena avremo notizie sul gruppo che chiede la didattica a casa.







Una doverosa parentesi

Dispiace vedere divisioni anche per la scuola, dispiace che purtroppo anche in questo caso si tende poi a classificare i gruppi in “pro DAD” e “no DAD” (cosa che noi non facciamo). Classificazioni già avvenute per i gruppi nazionali che chiedevano verità sulla pandemia (i “negazionisti“), oppure il gruppo che chiedeva e chiede ancora oggi verità sui vaccini sperimentali anti Covid (i “No vax”).

Questo va ricordato già da ora, anche se quello delle vaccinazioni sembra un evento lontano in termini temporali, perché a breve si riproporranno le stesse divisioni, anche sui vaccini, quindi i gruppi saranno sempre due: chi inoculerà ai figli un siero sperimentale senza alcun problema e chi invece si rifiuterà categoricamente. A tal proposito va fatta una breve parentesi sul fatto che in Italia non c’é nessun obbligo di legge sul vaccino anti Covid ed inoltre che il Consiglio d’Europa ha stabilito che “gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole”, che é necessario “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”. A gennaio la quasi totalità dei parlamentari ha anche votato per inserire un emendamento che mostra la contrarietà all’uso dei certificati di vaccinazione come passaporti.







Giusto anche riportare cosa si trova scritto direttamente sul portale dell’AIFA alla FAQ n. 31 relativa al vaccino Pfizer/BionTech: “ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell’infezione. Ecco perché essere vaccinati non conferisce un ‘certificato di libertà’ ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione”.

Ma va fatta anche una parentesi sui tamponi e sulla Rt/Pcr, che ricordiamo non essere indicativa per il rilevamento del Covid, come scrive l’OMS già il 9 luglio all’interno del suo breafing scientifico: “Il rilevamento dell’RNA mediante saggi basati sulla reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) NON È NECESSARIAMENTE INDICATIVO di virus competente per la replicazione e l’infezione che potrebbe essere trasmissibile e in grado di causare l’infezione”. L’organizzazione mondiale della sanità aggiungeva, tra le altre cose anche che “il rilevamento dell’RNA virale non significa necessariamente che una persona sia infettiva e in grado di trasmettere il virus a un’altra persona”. Chiariva inoltre che “studi sull’utilizzo di colture virali di campioni di pazienti per valutare la presenza di SARS-CoV-2 infettiva sono attualmente limitati”.







Ma l’Organizzazione mondiale della sanità si é pronunciata anche successivamente scrivendo che gli utenti che utilizzano i reagenti RT-PCR avrebbero dovuto “leggere attentamente le istruzioni per l’uso“. Questa comunicazione avveniva – scrive sempre l’OMS – in seguito al ricevimento di numerose segnalazioni da parte degli operatori “su un rischio elevato di falsi risultati SARS-CoV-2 durante l’analisi di campioni utilizzando reagenti RT-PCR”.

L’ente internazionale ha avvisato ancora, in una sua nota del 20 gennaio 2021, quindi pochissime settimane fa, affermando che un solo tampone non sarebbe bastato per determinare la positività al Covid, ma che deve essere eseguito nuovamente “se i risultati del test (PCR) non corrispondono alla presentazione clinica”. Ma l’OMS nello stesso documento ha chiarito e ricordato anche quanto segue: “La prevalenza della malattia altera il valore predittivo dei risultati dei test; al diminuire della prevalenza della malattia, aumenta il rischio di falsi positivi. Ciò significa che la probabilità che una persona che ha un risultato positivo (SARS-CoV-2 rilevata) sia veramente infettata da SARS-CoV-2 diminuisce al diminuire della prevalenza, indipendentemente dalla specificità dichiarata”.

Va ricordato anche cosa scriveva il CTS (Comitato tecnico scientifico italiano) sui tamponi e dunque che i test andavano eseguito solo sui sintomatici: “in assenza di sintomi il test non è giustificato, in quanto non fornisce un informazione indicativa ai fini clinici ai sensi delle definizioni di ‘caso’. Inoltre – continuava il Cts – si ricorda che la procedura prevista per la definitiva conferma del caso é affidata all’Istituto Superiore di Sanità. Le comunicazioni di positività non associate a sintomi determinano una sovrastima del fenomeno sul paese, rendendo i dati non omogenei con gli altri diffusi dall’OMS”.







Va riportato anche lo studio di Whuan pubblicato già a novembre 2020 dove si afferma, dopo aver testato con Rt/Pcr un totale di 9 milioni 899.828 persone, che: “le colture virali sono risultate negative per tutti i casi asintomatici positivi e ripositivi, indicando l’assenza di ‘virus vitale’ nei casi positivi rilevati“.

Sul lockdown invece presentiamo qui uno stralcio dell’intervista a La Verità dell’epidemiologo Roberto Volpi, che é anche autore del libro ‘No! Non è andato tutto bene‘ (Il Leone verde, 2020): “Il lockdown non solo è inutile, ma dannoso. O i ci troviamo davanti a un’evidenza, e cioè che l’andamento della pandemia risulta totalmente slegato dalle strategie adottate dai vari Paesi. La Germania e il Regno Unito sono la dimostrazione del fallimento delle misure più drastiche, che laggiù dove sono state prese hanno portato solo più vittime. Berlino sì è messa in lockdown il 9 dicembre, dopodiché da una media di 2.000 morti a settimana è passata a una di 6.000 morti a settimana e oggi ha il doppio dei morti di otto-nove settimane fa. Se chiudi in casa i positivi con i negativi la gente muore. Esattamente quanto accaduto in Italia a marzo, a riprova che il lockdown uccide”.

Andrea Ippolito